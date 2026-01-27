18 ألف زائر لمهرجان الشارقة للسيارات القديمة

اختُتمت أول من أمس، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الشارقة للسيارات القديمة، التي نظمت في مقر نادي الشارقة للسيارات القديمة، تحت شعار «حين يتحرّك الزمن»، مستقطبة أكثر من 18 ألف زائر، بعد أربعة أيام حافلة بالفعاليات الثقافية والمعرفية التي استحضرت تاريخ المركبات بوصفه جزءاً أصيلاً من الذاكرة الإنسانية. وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 300 سيارة قديمة ونادرة، إلى جانب برنامج حواري متكامل وفعاليات تفاعلية وعائلية.

وكرّم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة، الدكتور محمد بن بطي الهاجري، يرافقه عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، أحمد حمد السويدي، الفائزين بجوائز المهرجان.

وفي فئة «سيارات النخبة»، توجت خمس سيارات: «فيراري 512» طراز عام 1987 لمالكها الشيخ راشد النعيمي، وسيارة دي إم سي دوليريان طراز 1981 لمالكها الدكتور سعيد المطوع، وسيارة «رولز رويس كوبيه» طراز عام 1979 لمالكها شهاب قرقاش، وسيارة «بورش 912» طراز عام 1955 لمالكها محمد القمزي، وسيارة «لامبورغيني ديابلو» طراز عام 1993 لمالكها الدكتور أحمد الزرعوني. أما فئة «أفضل سيارة قديمة بحالة المصنع»، ففازت بالمركز الأول «مرسيدس سي 220» طراز عام 1958 المملوكة «لمشاريع قرقاش»، تلتها «تويوتا لاند كروزر» طراز عام 1980 لمالكها أحمد المزروعي، وحلّت «ترانز إم» طراز 1979 لمالكها ناصر الظاهري في المركز الثالث.

وفي فئة أقدم سيارة مشاركة خاضعة لمعايير تاريخ الصنع والندرة والمميزات الفريدة فازت «جاكوار XJS120 طراز عام 1951» لمالكها الدكتور أحمد الزرعوني، فيما ذهبت فئة أفضل سيارة من اختيار الجمهور «شيفروليه كامارو» طراز عام 1991 لمالكها قيس البلوشي.