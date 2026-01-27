القرية العالمية جاهزة لـ «حق الليلة».. 4 أيام كاملة من «الولفة» والأصالة

تقدّم القرية العالمية تجربة استثنائية لـ«حق الليلة» تمتد من 31 الجاري وحتى الثالث من فبراير المقبل، للاحتفاء بأحد أعرق التقاليد الإماراتية التي تجمع العائلات على قيم العطاء والفرح والتراث الثقافي للدولة.

ويأتي هذا الاحتفال تزامناً مع ليلة الـ15 من شعبان، ليُجسّد مناسبة اجتماعية مبهجة، تحتفي بروح المشاركة وتوارث العادات الأصيلة جيلاً بعد جيل.

وتحيي القرية العالمية هذا الموسم تقليد «حق الليلة» بفعالية تمتد لأربعة أيام مقابل المسرح الرئيس، لتقدّم أجواء نابضة بالبهجة تعكس روح المناسبة وأصالتها.

وسيشارك الأطفال في ورش فنية وحِرف إبداعية وألعاب، إلى جانب لقاءات مع الرحّالة الذين سيتواصلون مع الضيوف الصغار، ويلتقطون الصور التذكارية معهم، ويوزعون أكياس «حق الليلة» المعدة خصيصاً لهذه المناسبة.

وتُشكّل القرية التراثية محور هذه الاحتفالات، حيث تقدّم أجواء تنقل الضيوف في رحلة إلى الماضي، وتستحضر الملامح الأصيلة للحياة الإماراتية التقليدية. ويتجول الضيوف برفقة جميع أفراد العائلة في أرجاء المكان وسط أجواء احتفالية غنية، تزدان بالأزياء والإكسسوارات التراثية، وسلال جمع الحلويات بتصاميمها الكلاسيكية والعصرية، للاستمتاع بالحلويات الشعبية، والأواني والصحون المزخرفة التي تضفي طابعاً دافئاً يليق بجمعات العائلة.

ويُشكّل عرض طائرات الدرون الخاص بـ«حق الليلة» إحدى أبرز محطات الاحتفال، حيث ستضيء سماء القرية العالمية مساء الأحد المقبل عند الساعة 7:35، بعد استراحة صلاة العشاء.

وتندرج هذه الاحتفالات ضمن موسم الولفة، وهي مبادرة جديدة تربط بين «حق الليلة» وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، بوصفها ثلاث مناسبات مترابطة تُشكّل الإيقاع الثقافي والروحي للحياة في دولة الإمارات والعالم الإسلامي بشكل عام.

وتحمل كلّ من هذه المناسبات ممارساتها ودلالاتها الخاصة، لتكون محطات تعبر عن التواصل والامتنان. ويُجسّد موسم الولفة قيماً راسخة تتمثّل في التقارب والبركة والتأمل، ليجمع أفراد العائلة على الفرح المشترك والاحتفاء بلحظات تجدد الروابط.

قيم العطاء والفرح

ترحب القرية العالمية، بوصفها أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، بجميع أفراد العائلة والضيوف من مختلف الأعمار، للمشاركة في احتفالات «حق الليلة» وموسم الولفة، والتعرّف إلى التراث الإماراتي، وتجسيد قيم العطاء والفرح والتآلف التي تميّز «حق الليلة».

• عرض خاص لطائرات الدرون احتفالاً بـ«حق الليلة» يُزيّن سماء القرية العالمية الأحد المقبل عند الساعة 7:35 مساء.