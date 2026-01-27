«فيراري أبوظبي».. الفرح يتخطى السرعات بأقل من ثانيتين

تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها وجهة استثنائية للسياحة والترفيه والمغامرات، محققة أرقاماً قياسية عالمية في الجودة والسلامة، إذ تستقطب الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها لقضاء أجمل الأوقات. وبرزت من بين هذه الوجهات مدينة «عالم فيراري أبوظبي» التي حلّت في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة المدن الترفيهية الأكثر جاذبية للزيارة في عام 2025.

وتحرص حملة أجمل شتاء في العالم، التي تأتي هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» وتنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، على إبراز الوجهات السياحية الاستثنائية في دولة الإمارات، ودورها في تشجيع الاستثمار والاقتصاد والارتقاء بتجربة السيّاح والزوّار من داخل الدولة وخارجها.

وعلى مدى عقد ونصف العقد، ومنذ إطلاقها في جزيرة ياس عام 2001، وضعت «عالم فيراري أبوظبي» التي تفتح أبوابها طوال أيام السنة، معايير جديدة لقطاع المدن الترفيهية حول العالم، ونالت أكثر من 35 جائزة عالمية. وتحتضن المدينة، تحت سقفها الأيقوني الأحمر المميز أكثر من 40 مرفقاً ترفيهياً من بينها أسرع أفعوانية في العالم، وأطول هيكل فضاء في العالم.

وتستقطب لعبة الأفعوانية الأسرع في العالم أو (الفورمولا روسّا) عشاق المغامرة والمتعة وتجارب الإثارة والسرعات العالية، عبر تجربة متخيلة للجلوس خلف عجلة قيادة سيارة فورمولا 1، وتحمل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأسرع أفعوانية في العالم، حيث تتسارع الرحلة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة بأقل من ثانيتين، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كيلومتراً في الساعة في 4.9 ثوانٍ فقط. ويتم تشغيل «فورمولا روسا» بواسطة نظام آلي هيدروليكي مشابه للتقنية المستخدمة لإطلاق الطائرات النفاثة، وهو مصمم ليشبه سيارات السباق الحمراء الشهيرة سكوديريا فيراري. وترتفع أفعوانية فورمولا روسا إلى 52 متراً، وهو ما يعادل تقريباً ارتفاع مبنى مكون من 15 طابقاً. وتعتمد قوة جاذبية قصوى تبلغ 4.8 أثناء التشغيل، لهذا السبب تعطي شعوراً بانعدام الوزن في فترات معينة من التجربة أو السحب إلى أعلى، ويشعر الراكب بأعلى قوة تسارع أثناء خوض التجربة عند القيادة لأعلى بسرعات عالية بعد هبوط حاد وعالي التسارع، وجميع ذلك مع الالتزام بتوفير أعلى درجات السلامة والأمان، حيث حصلت عالم فيراري على شهادة الأمان Go Safe من قبل دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي.

وتقدّم «عالم فيراري أبوظبي» نسخاً مصغرة من أشهر الألعاب التي تحتضنها المدينة، والتي تناسب الأطفال والعائلات، ومن بينها أفعوانية «فورمولا روسا جونيور»، النسخة المصغرة من أفعوانية «فورمولا روسّا»، الأسرع في العالم التي تتيح لعشاق المغامرة من الصغار والعائلات تجربة مشوقة بعربات تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

ولمحبي التجارب الهادئة بعيداً عن الأفعوانيات والسرعة يمكن تجربة «مغامرة بينو الرائعة» التي تقدّم تجربة تفاعلية مليئة بالمرح والمؤثرات الخاصة، والتحديات والمهام المشوقة مثل بناء سيارة الفأر «بينو»، وإزالة خيوط العنكبوت المزعجة، كما تقدّم ألعاب سيارات ميدواي رحلة عبر الزمن داخل ممر الصيانة المُصمّم على طراز سيارات «جي تي» في الخمسينات، ضمن تشكيلة من الألعاب المستوحاة من علامة فيراري التجارية.

لمحبي الهدوء

للذين يفضّلون الرحلات الهادئة بالسيارة بين المناظر الطبيعية الخلابة التي تأسر القلوب، فإن «سحر إيطاليا» هي الوجهة المثالية، حيث الاستمتاع بركوب سيارة فيراري 250 كاليفورنيا الكلاسيكية صغيرة الحجم (من طراز عام 1958)، والتجوّل بهدوء على طول الساحل الإيطالي الساحر، مروراً ببورتوفينو وساحل أمالفي الشهير، واكتشاف معالم إيطاليا الخالدة مثل كولوسيوم روما، وفينيسيا، وغيرها الكثير.

«الفورمولا روسّا» أسرع أفعوانية في العالم تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 240 كيلومتراً في الساعة خلال 4.9 ثوانٍ.

• 40 مرفقاً ترفيهياً تحت السقف الأيقوني الأحمر المميز للمدينة، بينها أطول هيكل فضاء.