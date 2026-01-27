ماكس ريختر يعزف تحت سماء جزيرة السعديات

تواصل ليالي السعديات، سلسلة الحفلات الموسيقية الخارجية في أبوظبي، تقديم برنامجها الفني المميّز لموسم 2026، مع اقتراب موعد حفل المؤلف الموسيقي العالمي ماكس ريختر، أحد أبرز الأسماء المؤثرة في المشهد الموسيقي المعاصر، والمقرر إقامته على المسرح المفتوح في جزيرة السعديات بعد غدٍ. ويحظى ريختر بشهرة عالمية واسعة، بفضل أسلوبه الموسيقي المتفرّد، الذي جمع بين الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والسينما، وأسهم في إبداع موسيقى تصويرية لعدد من أبرز الأعمال التلفزيونية والسينمائية خلال العقدين الماضيين.

وحصل ماكس ريختر أخيراً على جائزة كاميرا برليناله لعام 2026، التي تُمنح ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، تقديراً لإسهامه في الارتقاء بالمشهد السينمائي المعاصر.

وتواصل موسيقى ريختر استقطاب ملايين المستمعين حول العالم، متجاوزة الحدود التقليدية للموسيقى الكلاسيكية، مع تسجيل أكثر من مليار استماع لأعماله عبر المنصات الرقمية، وتتميّز عروضه الموسيقية الحيّة بتجربة سمعية غامرة، تحوّل المشاهد السينمائية إلى لحظات تأمل وتواصل إنساني عميق.

وستشهد ليالي السعديات، تقديم ريختر مختارات من أعماله الموسيقية الشهيرة، بما في ذلك موسيقى فيلم «إن إيه لاندسكيب» وأعمال أخرى بارزة، ما يتيح للجمهور فرصة للاستمتاع بالعرض الحيّ للموسيقى التي شكّلت هوية مجموعة من أبرز اللحظات السينمائية الاستثنائية.