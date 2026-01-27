«تشارلي ومصنع الشوكولاتة» في أبوظبي

يطل العرض المسرحي «تشارلي ومصنع الشوكولاتة» للمرة الأولى في أبوظبي خلال الفترة من 28 أغسطس إلى السادس من سبتمبر المقبلين، على مسرح الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وتواصل «تشارلي ومصنع الشوكولاتة» جولتها العالمية، لتُقدّم الإنتاج والقصة الآسرة في العاصمة الإماراتية، إذ تروي المسرحية الغنائية المستوحاة من رواية رولد دال، الحائزة شهرة عالمية، حكاية الطفل تشارلي باكيت، الذي يفوز بتذكرة ذهبية لزيارة عالم ويلي وانكا المذهل والغامض في مصنع الشوكولاتة. ويقدّم العمل المسرحي تجربة غنية بمؤثرات بصرية لافتة، وشخصيات استثنائية، وتقنيات مسرحية غامرة، وموسيقى آسرة، تتضمن أنهار الشوكولاتة، والسناجب التي تفرز المكسرات، وشخصيات أومبا لومبا المشاكسة.

وسيستمتع الجمهور بأغانٍ رائعة من فيلم عام 1971 الكلاسيكي، إلى جانب مقطوعات أصلية من تأليف الحائزَين جائزَتي غرامي وتوني مارك شايمان وسكوت ويتمان.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بروأكتيف إنترتينمنت، نيكولا رينا: «يُعدّ العرض المسرحي (تشارلي ومصنع الشوكولاتة) عملاً موسيقياً رائعاً أسعد المتابعين جيلاً بعد جيل، وأطلق العنان لخيال الأطفال، واستحضر في الوقت ذاته شعوراً عميقاً بالحنين لدى البالغين الذين نشأوا وهم يتابعونه. وتقديم العرض لأول مرة في الشرق الأوسط في أبوظبي يُشكّل لحظة استثنائية لنا، إذ نوفّر تجربة مسرحية عالمية المستوى للعائلات ولجميع عشّاق الفن من مختلف الأعمار».

بينما قال كلّ من سيمون جينات ومارك روث، المنتجان والمالكان المشاركان لمجموعة برودواي الدولية وبرودواي آسيا: «تُعدّ مسرحية تشارلي ومصنع الشوكولاتة عملاً خيالياً باهراً للجماهير في كل مكان، ويتميّز هذا الإنتاج الجديد بمؤثرات خاصة وتقنية ثلاثية الأبعاد متطورة. نحن متحمسون لمشاركة المسرحية الموسيقية من برودواي مع جمهور أبوظبي من خلال إنتاج غامر جديد، من إبداع فريق مميّز من برودواي بالكامل».

وفي إطار تحويل مصنع ويلي وانكا الخيالي إلى عالم يجعل المستحيل يبدو ممكناً، ينضم مصمّم الخدع البصرية الشهير المقيم في لاس فيغاس تيم كلوتييه إلى الفريق الإبداعي في برودواي.

وعُرضت مسرحية «تشارلي ومصنع الشوكولاتة» للمرة الأولى على مسارح برودواي عام 2017، واستمر عرضها لأكثر من 300 مرة، تلتها جولة في أميركا الشمالية استمرت أربع سنوات.

