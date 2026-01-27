فائزون بـ «الوثبة للزهور»: المهرجان تجربة استثنائية

شهد مهرجان الوثبة للزهور أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، منافسات قوية ومتميزة بين المشاركين في مختلف المسابقات، وسط أجواء إيجابية عكست تطور قطاع الزهور والزراعة التجميلية في دولة الإمارات، والحرص على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في هذا المجال الحيوي.

وتنوعت المسابقات التي احتضنها المهرجان، لتشمل مسابقة أفضل صورة فوتوغرافية لمهرجان الوثبة للزهور، ومسابقة أفضل تصميم لحديقة صحراوية، ومسابقة أفضل منتج تحويلي من الزهور، ومسابقة أفضل باقة زهور فئة الأطفال، ومسابقة أفضل باقة زهور فئة المحترفين، ومسابقة أفضل ممارسة إبداعية في مجال الزهور، ومسابقة أفضل مزرعة زهور في الدولة، إضافة إلى مسابقة أجمل حديقة زهور منزلية، حيث شكلت جميعها منصة لإبراز المواهب الوطنية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد فائزون بالجائزة أن مشاركتهم في مهرجان الوثبة للزهور شكّلت تجربة استثنائية أضافت لهم الكثير على المستويين الإبداعي والمهني، مشيرين إلى أن قوة المنافسات وتنوع الفئات أسهما في رفع مستوى التحدي، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وقالت شمة علي الخميسي الفائزة بالمركز الأول في مسابقة أفضل باقة زهور (فئة الأطفال)، إن مشاركتها في المهرجان كانت تجربة مميزة ومليئة بالحماسة، مؤكدة أن الجائزة تشكل حافزاً كبيراً لهم لتطوير مواهبهم.