منشور زينة المجالي يثير الجدل.. هل تنبأت المحامية الأردنية بمقتلها؟

أثار منشور للمحامية الأردنية زينة المجالي، الجدل بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداوله على نطاق واسع، عقب مرور ساعات على جريمة مقتلها على يد شقيقها والتي هزت الشارع الأردني.

وأحدثت كلمات المجالي، انقساماً بين المتابعين، الذين وجودوا فيها "رسالة مأساوية" تنبأت بما سيحدث معها لاحقاً، خاصة وأن المحامية الأردنية تحدثت من خلال المنشور، عن "الشخصيات السامة" التي تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب الآخرين، محذرة الآباء والأمهات من تجاهل تصرفات أبنائهم، وضرورة تقديم الدعم والعلاج اللازمين قبل تطور الأمور إلى مراحل لا يمكن السيطرة عليها.

وخيمت حالة من الحزن على الرأي العام الأردني، بعد أنباء مقتل المحامية زينة المجالي، إثر تعرضها لأربع طعنات خلال محاولتها فض شجار بين شقيقها ووالدهما، في منزل العائلة بالعاصمة عمّان.

وأشارت التحقيقات الأولية بحسب ما نشرته وسائل إعلام أردنية، إلى أن المتهم كان تحت تأثير المواد المخدرة أثناء وقوع الجريمة، فيما وجه إليه مدّعي عام محكمة الجنايات الكبرى في عمّان تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إلى المتهم، وحبسه 15 يوماً على ذمّة القضية.