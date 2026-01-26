موقف طريف يشغل السوريين.. "أم وليد" تستدعي ضيف حلقة تلفزيونية على الهواء

شغلت لقطة فيديو طريف من حلقة خلال بث مباشر على التلفزيون الرسمي السوري مساء امس الأحد ، السوريين وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بطلتها سيدة سورية تدعى "أم وليد".

وأثناء الحلقة التي كانت تبث على قناة الإخبارية السورية، وعندما كان المحاور يسأل ضيفه المحامي محمد الصفدي، انسحب الأخير مستأذناً، قائلاً: "أستاذ معاذ لحظة شوي..، فضحك المذيع واستدرك اللحظة في تعليق طريف قائلاً "يبدو أن أمراً طارئاً" واجه الضيف، لكن المحامي سرعان ما عاد، ممازحاً محاوره بالقول "طرأ خلل فني".

لكن المفاجأة كانت عندما سأله المذيع عن ماهية هذا الخلل الفني الذي أقامه عن الهواء، فأجاب الضيف: "أم وليد" في إشارة إلى أن زوجته نادت عليه، الأمر الذي اضحك جميع

ضيوف الحلقة بما فيهم أبو وليد والمذيع معلقا أن هذا الخلل الفني "حميد وحميد جدا".

وحظي المقطع الطريف بإعجاب العديد من السوريين الذين تداولوه على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، معلقين "أم وليد تستدعي أبو وليد على الهواء مباشرة".