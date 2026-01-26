«سكة» دبي.. كلها جمال وسحر

رحلة عامرة بالإبداع والألوان والابتكار والتجريب، توفرها دبي لمحبي الذوق الرفيع، بين بيوت حي الشندغة التاريخي، عبر مهرجان سكة للفنون والتصميم الذي يواصل مسيرته الـ14، جامعاً تحت مظلته مواهب من الإمارات والمنطقة ومن حول العالم، لتعلن عن نفسها، وتعبر عن أحلامها بمثل هذا العمل التركيبي، حيث تتدلى الحروف البيضاء، وتتشابك مع الإضاءة فتنساب ظلالها على الجدران في مشهد يفيض بالجمال والسحر.. في قلب المدينة التي صارت حاضنة للمبدعين من أرجاء الدنيا.