اليابان من دون باندا.. الزوار يتدفقون لتوديع دبين قبل الرحيل إلى الصين

توافد عشاق ⁠دببة الباندا إلى حديقة حيوان أوينو في طوكيو، أمس، لتوديع اثنين من حيوانات الباندا العملاقة المقرر إعادتهما إلى الصين نهاية الشهر الجاري.

وعندما يغادر الدبان التوأمان شياو شياو ولي لي، اللذان يبلغان من العمر أربع سنوات، ستصبح اليابان من دون باندا لأول ⁠مرة منذ عام 1972، ما دفع الآلاف إلى السعي للحصول على التذاكر التي يجري تخصيصها بالقرعة لتوديعهما.

وقالت ماتشيكو سيكي (54 عاماً) التي تعمل ⁠في القطاع المالي: «كنت آتي إلى هنا منذ أن كان والدا شياو شياو ولي لي هنا». وأضافت: «أشعر بأن قصة عائلة تقترب من نهايتها».

ومع أن ​انتقالهما إلى الصين مخطط له منذ بعض ​الوقت، يُنظر إلى غياب ​الدبين على أنه انعكاس لتدهور العلاقات بين بكين وطوكيو في الأشهر القليلة الماضية، ولكن لم يشغل هذا التوتر السياسي بال رواد حديقة الحيوان، أمس، إذ أتيحت لكل منهم فرصة رؤية الدبين لمدة دقيقة واحدة فقط. وقالت سيكي: «لقد منحني دبا الباندا الكثير من الطاقة والشجاعة والتعافي. وأردت القدوم اليوم للتعبير عن امتناني».