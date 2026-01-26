جديد «إكسبوجر 2026».. جوائز الإرث

أطلق المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر 2026)، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة «جوائز إكسبوجر للإرث»، كمبادرة ثقافية جديدة تُعنى بتكريم المعارض التي تحتفي بالسرد البصري بوصفه أثراً معرفياً مستداماً، وتنقسم إلى ثلاث فئات رئيسة: «نور علي راشد للإرث الوثائقي»، و«صالح الأستاذ للإرث الفني»، و«بيئة لصون التراث الطبيعي».

ويأتي إطلاق جوائز الإرث بالتزامن مع الدورة العاشرة من المهرجان، التي تُقام تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري»، خلال الفترة من 29 الجاري إلى الرابع من فبراير المقبل في الجادة بالشارقة.

وتعتمد الجوائز نموذجاً تقييمياً يجمع بين تفاعل الجمهور والرؤية النقدية للخبراء، بما يعزز مصداقيتها الثقافية، على أن يكشف عن الفائزين خلال ختام «إكسبوجر».

وقالت مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، علياء بوغانم السويدي: «تنطلق رؤية إكسبوجر في جوائز الإرث من فهم موسّع لمفهوم الإرث الثقافي، ولا ينظر إلى الماضي بوصفه زمناً منتهياً أو تراكماً تاريخياً معزولاً، بل باعتباره أثراً حياً يمتد عبر الزمن. فالإرث الحقيقي هو ما يبقى حاضراً في الوعي، وما يواصل التعليم والتفسير وطرح الأسئلة، ويمنح الأجيال المتعاقبة أدوات جديدة لفهم العالم من خلال الصورة. ومن هذا المنطلق، نؤمن بأن السرد البصري حين يُقدَّم بمسؤولية ومعرفة، يتحول إلى لغة إنسانية عابرة للحدود، قادرة على بناء الذاكرة الجماعية، وتعميق الفهم الإنساني، وتعزيز دور الصورة كقوة ثقافية ومعرفية مستدامة».