«القوز للفنون» يثري لوحة الإبداع في دبي بتجارب ملهمة

أكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، أن مهرجان القوز للفنون يُمثل منصة حيوية تحتفي بتجارب أصحاب المواهب وتمنحهم المجال للتعبير عن رؤاهم ووجهات نظرهم الفنية، مشيرة إلى أهمية ما يقدمه الحدث من دعم للطاقات الفنية الواعدة، إلى جانب ما يوفره من فرص نوعية تعزز لديهم روح الابتكار، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة، وتحفزهم على المساهمة في إثراء الحراك الفني الذي تشهده دبي.

جاء ذلك خلال زيارة بدري النسخة الـ14 من المهرجان الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع لاستكشاف ثراء المشهد الفني المحلي، ومعايشة مجموعة من التجارب الثقافية والبصرية المتفردة. وجاءت الزيارة في إطار دعم «دبي للثقافة» لأصحاب المواهب والمبدعين في شتى القطاعات الفنية، وانسجاماً مع مسؤولياتها الثقافية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وأشادت بدري بتنوع الأعمال التي قدمها مهرجان القوز للفنون، والتي عكست رؤى إبداعية متميزة تسهم في الارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، لافتةً إلى حرص الهيئة على الاستثمار في الأجيال المقبلة من أصحاب المواهب، وتهيئة بيئة مستدامة قادرة على جذب المبدعين من شتى أنحاء العالم، بما يسهم في تحقيق رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتتضمن أجندة المهرجان، الذي ينظمه السركال أفنيو بدعم وشراكة استراتيجية مع «دبي للثقافة» ومنطقة القوز الإبداعية، تشكيلة واسعة من الفعاليات والعروض الموسيقية والتجارب الثقافية المتفردة، والأعمال التركيبية، وورش العمل الفنية والترفيهية المتنوعة، والحوارات الثقافية، وتجارب الاحتفاء بثقافة الطعام، وغيرها من الأنشطة التي تثري تجربة الزوار.

وقامت هالة بدري بجولة في أرجاء المهرجان، رافقها فيها كل من مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة»، خلود خوري، ومدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»، صالح شكري البريك، إلى جانب المدير التنفيذي لمبادرات السركال، فيلما جوركوت، ومديرة السركال أفنيو، بسمة البتار، حيث اطلعوا على مجموعة واسعة من الأعمال والمعارض الفنية التي تميزت بتنوع أساليبها وثراء أفكارها، ومن بينها العمل الفني التركيبي «تيب دبي» من تنفيذ NUMEN/For Use، ويجسد مفاهيم الحرية والفرح، ويعكس تأثير الإبداع الإيجابي في الإنسان والمجتمع، كما تابعوا العمل الفني «فلو – دريم سيتي»، الذي يُعد تركيباً بصرياً ملهماً من تصميم فنان السيرك جان -بابتيست أندريه، والفنان التشكيلي فينسنت لامورو.

كما تجولت هالة بدري بين سلسلة من المعارض الفنية، من بينها معرض «في فضاء التكوين» الذي يستضيفه غاليري عائشة العبار، وفيه تستعرض الفنانة علياء لوتاه مجموعة أعمالها الجديدة التي تجمع بين الرسم والتصوير والنحت ضمن لغة بصرية متفردة.

وتابعت العرض الذي قدمه «شباب» بمشاركة أربعة موسيقيين على مسرح 0.2، والذي شهد أيضاً عقد سلسلة جلسات حوارية نظمتها منصة (Afrika) الرائدة في مجالي الإعلام والتعليم.

كما اطلعت على تفاصيل تجربة التصوير الفوتوغرافية الغامرة التي صممتها فوجي فيلم بالتعاون مع جلف فوتو بلس، بهدف تمكين الجمهور من استكشاف تجارب تفاعلية عملية للعلامة التجارية، إلى جانب تجارب يقودها المجتمع تتمحور حول التصوير وصناعة الصورة.

وزارت أيضاً العمل الفني «سوق الفينيل»، الذي تحتفي فيه منسقة «الدي جي» كاميليا بالإيقاع والحركة وروح المجتمع، عبر المزج بين أنماط موسيقية متعددة. وتوقفت عند العمل الفني «العودة بالزمن: استحواذ مستودع لعب الأطفال»، وفيه تجمع «ستروباري فيلدز» بين الألعاب التقليدية والعمل اليدوي والحركة والسرد الإبداعي، بما يتيح للأطفال خوض تجربة فنية تفاعلية مميزة.

التقت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، بنخبة من الفنانين المشاركين في مهرجان القوز للفنون، إلى جانب الفائزين في مسابقة القوز للريادة الإبداعية، وهم: حمد خوري، مؤسس شركة «بداويس»، المتخصصة في إنتاج الألعاب الرقمية المستلهمة من التراث المحلي، وصوفيا كاميلداي، مؤسسة منصة «آرت ديب» التي تعمل في تنظيم الورش والأمسيات الفنية والسينمائية وتصميم الفعاليات الثقافية المتنوعة، ونزار أحمدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة MADE المتخصصة في مجالات الموسيقى والفن والترفيه وتمكين المبدعين في الإمارات من التواصل مباشرة مع الجهات الباحثة عن المواهب.

• الأعمال التي يقدمها المهرجان تعكس رؤى متميزة تسهم في الارتقاء بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.