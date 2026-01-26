«سبوتيفاي» تختار دبي.. أصوات المدينة تصل إلى العالم

بحضور سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وقّعت «دبي للثقافة» مذكرة تفاهم مع منصة «Spotify» (سبوتيفاي)، الأكثر شهرة بين منصات الاستماع عبر الاشتراك في العالم، بهدف بناء شراكة استراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، في سياق التزام الطرفين بدعم الموسيقيين الناشئين والمواهب المحلية، وتمكينهم من تعزيز حضورهم على الساحة العالمية، بما يسهم في تنمية الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز دورها كرافد أساسي للاقتصاد الإبداعي.

وتؤسس مذكرة التفاهم شراكة بين «سبوتيفاي»، التي تجاوز عدد مستخدميها 713 مليون مستخدم، من بينهم 281 مليون مشترك في أكثر من 180 سوقاً حول العالم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، كنموذج فريد للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والرؤى للإسهام في تطوير وتنفيذ مبادرات ثقافية مشتركة، تتماشى مع أفضل الممارسات والاتجاهات العالمية في مجال الموسيقى، علاوة على التعاون في إطلاق مبادرات هدفها توسيع فرص وصول الفنانين الإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات إلى موارد ومنصات تدعم تطورهم المهني، وتعزز قدرتهم التنافسية في قطاع الموسيقى، وتساعدهم على فهم جمهورهم بشكل أعمق باستخدام البيانات والتحليلات المتخصصة، في حين تتضمن الشراكة أيضاً تقديم دعم عملي يمكّن المبدعين من استدامة وتطوير مسيرتهم المهنية.

كذلك تشمل المذكرة قيام «دبي للثقافة» بتقديم الدعم المؤسسي وتمويل البرامج المشتركة، والتعاون في تطوير واستدامة مبادرات إبداعية طويلة الأمد، تسهم في تشجيع التعبير الفني والتبادل الثقافي والابتكار في القطاع الموسيقي المحلي، فيما تتولى منصة «سبوتيفاي» تنظيم سلسلة من المشاريع الموسيقية التي تسلّط الضوء على المجتمع الإبداعي في دبي، ما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

طاقات شبابية

وأكدت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، حرص الهيئة على تطوير المواهب المحلية، وهو ما تعدّه من أبرز ركائز أولوياتها القطاعية الهادفة إلى إثراء المشهد الثقافي. وقالت: «تسعى (دبي للثقافة) عبر مشاريعها ومبادراتها المختلفة إلى توفير منصات مبتكرة تسهم في النهوض بمختلف القطاعات الإبداعية، بما في ذلك القطاع الموسيقي، لضمان استدامته وحيويته من خلال رفده بمواهب وطاقات شبابية جديدة تسهم عبر أعمالها وإنتاجاتها الموسيقية المتنوعة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية»، مشيرة إلى أن شراكة الهيئة مع «سبوتيفاي» تمثل جزءاً من الجهود المبذولة لدعم الفنانين عبر مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، ضمن بيئة ثقافية إيجابية وداعمة.

تلاقٍ متناغم

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للأسواق والاشتراكات في «سبوتيفاي»، غوستاف غيلينهامر: «برزت دبي كمدينة تشكّلت هويتها على الإبداع والتنوّع وروح الريادة، في تلاقٍ طبيعي ومتناغم بين الثقافة والابتكار، وباعتبارها مركزاً محورياً يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، تؤدي دبي دوراً مهماً في الاقتصاد الموسيقي بالمنطقة».

وأضاف: «نلتزم في (سبوتيفاي) دعم المبدعين حول العالم، ومن خلال تعاوننا مع (دبي للثقافة)، نُسهم في بناء منظومة موسيقية محلية قوية، ودعم اكتشاف المواهب، إلى جانب مساعدة الأعمال الموسيقية المنطلقة من دبي على الوصول إلى مستمعين في مختلف أنحاء العالم».

وتعكس المذكرة الجهود التي تبذلها «دبي للثقافة» عبر مشاريعها وبرامجها - بما فيها المنح والإقامات الفنية ومبادرات التطوير والتعلّم - للاستثمار في الجيل الجديد من المبدعين، وتعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة إبداعية تمتاز بتنوعها الثقافي، وقوة بنيتها التحتية، وتشريعاتها المرنة، إلى جانب التزامها الابتكار وتطوير القطاعات الثقافية والإبداعية، وتوفير بيئة داعمة تمكن الموسيقيين من بناء مسارات مهنية مستدامة، وهو ما يتكامل مع مبادرات «سبوتيفاي»، ومن بينها برنامج RADAR Arabia لاكتشاف المواهب الموسيقية الصاعدة، ومبادرة (Fresh Finds Arabia) التي تسلّط الضوء على الأصوات الجديدة وتسهم في توسيع انتشارها والوصول بها إلى قاعدة أوسع من الجمهور.

إيرادات كبيرة

تتمتع «سبوتيفاي»، التي انطلقت قبل نحو 19 عاماً، بانتشار عالمي واسع، ما يضعها في موقع مثالي لإبراز الإنتاج الموسيقي المحلي وإيصاله إلى جماهير عالمية. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه البث الموسيقي، من خلال المنصة، الإسهام في نمو إيرادات صناعة الموسيقى، حيث تشير التقارير إلى أن «سبوتيفاي» دفعت خلال عام 2024 نحو 10 مليارات دولار لأصحاب حقوق الملكية الفكرية.

• 713 مليوناً، عدد مستخدمي المنصة.

هالة بدري:

• «دبي للثقافة» تسعى عبر مبادراتها إلى توفير منصات مبتكرة تسهم في النهوض بمختلف القطاعات الإبداعية بما في ذلك الموسيقي.

غوستاف غيلينهامر:

• من خلال تعاوننا مع «دبي للثقافة»، نُسهم في بناء منظومة موسيقية محلية قوية، ودعم اكتشاف المواهب، وإيصال صوتها للعالم.