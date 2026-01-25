عجمان تسعد ضيوفها برحلة كاملة الأوصاف خلال «أجمل شتاء في العالم»

بطيف واسع من الوجهات التي تشكل بانوراما سياحية تنسج خيوطها معالم عصرية ومحميات طبيعية ومعالم تراثية، تضمن تقديم تجربة متكاملة، حجزت عجمان مكانتها، ونجحت في التحول إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية التي يقصدها الزوار من داخل الدولة وخارجها للتمتع بتجربة فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة.

وتقدم الإمارة لضيوفها رحلة سياحية متكاملة تمزج بين المعالم التاريخية والتراثية والمحميات الطبيعية والوجهات العصرية.

وتهدف حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تأتي هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» وتنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، إلى إبراز جماليات هذه الوجهات ودورها في تعزيز السياحة.

المرسى

ويعد مرسى عجمان، الواقع في قلب المدينة، أحد أبرز الوجهات العصرية الذي يضمن قضاء أفضل الأوقات المفعمة بالهدوء والاسترخاء والإطلالات الخلابة على البحر، حيث يمتد على مساحة تتجاوز 140 ألف متر مربع، مشكلاً علامة فارقة في الوجهات الفخمة التي تتمثل في الأجواء العصرية القريبة من مجموعة من الفنادق الفخمة.

ويحتضن مرسى عجمان أنشطة ممتعة لأفراد العائلة والأطفال، ومساحات واسعة مفتوحة، ويتيح الاستمتاع بنافورة المياه التفاعلية، كما صُممت ساحته لاستيعاب نحو 3000 زائر، ويضم ممشى عصرياً مطلاً على البحر يتيح ممارسة الهوايات الرياضية، مثل الجري وركوب الدراجات

ويوفر المرسى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي الراقية، التي تنتشر في المنتزه المطل على البحر، والعديد من المحال ومتاجر التجزئة، التي توفر خيارات متنوعة تناسب الجميع، فضلاً عن مجموعة من الأكشاك التي تقدم مفهوماً جديداً للتسوق في الممرات المفتوحة ذات المناظر الخلابة. ومن الفعاليات الخلابة في المرسى الاستمتاع بالرحلة البحرية التي تمتد لساعتين وسط البحر.

الحصن الأحمر

وينقل الحصن الأحمر الذي يُعدّ واحداً من أشهر معالم عجمان، الزوار من الحداثة إلى عراقة التاريخ، إذ شُيّد الحصن في الأصل من أربع غرف وبرجين، وتمّ توسيعه في الثمانينات. ويتميز بجدرانه الخارجية ذات اللون الأحمر، واستخدام خشب الصندل في العوارض ودعامات السقف، كما تُحيط به منطقةٌ جميلةٌ تضمّ بئراً تقليدية محاطة بالأشجار المحلية.

ويظهر المظهر الخارجي للحصن البراعة المعمارية لتلك الحقبة، حيث تشكل هندسته المعمارية مزيجاً ساحراً من التصميم العربي التقليدي وتقنيات الترميم الحديثة، تبرز في المنحوتات المعقدة والأقواس المزخرفة، كما يمكن للزوار الباحثين عن متعة التاريخ وتفاصيل الماضي استكشاف العديد من الساحات والحدائق والغرف التاريخية التي تقدم لمحة عن التراث الثقافي للمنطقة.

الزوراء

فيما تعد منطقة الزوراء إحدى الوجهات المهمة في عجمان، إذ تضم العديد من المشاريع الترفيهية، وتتميز بمحميتها الطبيعية الغنية بأشجار المانغروف والطيور، ومرافقها الترفيهية مثل ملاعب الغولف والرياضات المائية، فضلاً عن العديد من المنتجعات العصرية.

ويشكل شاطئ الزوراء وجهة سياحية ساحرة تجمع بين الطبيعة الخلابة والمرافق المميزة التي تلبي احتياجات العائلات والأفراد، ويتميّز بموقعه الاستراتيجي، ويشتهر بأجوائه الهادئة ومياهه النقية ورماله الذهبية، كما يعد وجهة مثالية للباحثين عن الاسترخاء أو الأنشطة المائية المتنوعة.

أما محمية الزوراء فتعد وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية، وتكثر فيها أشجار المانغروف التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات والحشائش المتنوعة نتيجة وفرة المياه، كما تحتوي سواحلها على مجموعات هائلة من الأسماك والشعب المرجانية.

وتوفر محمية الزوراء تجربة سياحية متكاملة تتناسب مع الشرائح المجتمعية المختلفة، لاسيما العائلات، خاصة أن هناك العديد من الأماكن الترفيهية المخصصة للأطفال، والحديقة المائية، ومعرض الديناصورات، والملاعب المختلفة، وأنواع الرياضات المائية مثل «جيت سكي» والقوارب المطاطية ورحلات الصيد. كما تتوفر جولات سياحية لاستكشاف غابات المانغروف على متن قوارب التجديف بزوارق الكاياك.