مصر: إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض عالمياً بمحل أسماك

في واقعة لافتة، نجحت أجهزة وزارة البيئة في مصر في إنقاذ سلحفاة بحرية خضراء نادرة ومهددة بالانقراض عالميًا، بعد العثور عليها داخل أحد محال المأكولات البحرية بمدينة المنصورة، الجمعة.

وأفاد بيان رسمي بأن حملة مشتركة لجهاز شؤون البيئة استهدفت محلًا للأسماك بمنطقة حي الجامعة، وأسفرت عن ضبط السلحفاة واتخاذ الإجراءات البيئية والقانونية اللازمة للتعامل معها بشكل آمن، حفاظًا على حياتها، باعتبارها من الكائنات البحرية النادرة المشمولة بالحماية القانونية.

تُصنّف السلحفاة البحرية الخضراء المعروفة باسم (Chelonia mydas) كنوع مهدد بالانقراض على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) منذ عام 1982، وتواجه مخاطر كبيرة نتيجة الأنشطة البشرية، والصيد الجائر، وفقدان موائل التعشيش.