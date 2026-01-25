انتحل صفة طبيب لترويج المخدرات داخل عيادة

ألقت الأجهزة الأمنية في بغداد، اليوم السبت، القبض على تاجر مخدرات انتحل صفة طبيب باطنية وجراحة، واتخذ من عيادة وهمية في منطقة العماري واجهة لترويج وبيع المواد المخدرة داخلها.

وذكرت المصادر الأمنية أن قوة مختصة داهمت العيادة وضبطت بحوزة المتهم 160 حبة مخدرة وميزانًا لقياس المواد، إضافة إلى إبر مستخدمة داخل الموقع.

وجاء كشف القضية بعد اعتراف متهم آخر خلال التحقيقات بوجود عيادة وهمية يديرها تاجر مخدرات ينتحل صفة طبية لبيع المخدرات. وأصدرت قيادة شرطة بغداد الرصافة بيانًا بالحادثة، مرفقًا بمقطع فيديو يوثق لحظة المداهمة وضبط المضبوطات.