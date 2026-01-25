أضواء الفوانيس تستقبل «عام الحصان» في الصين

انطلق أول من أمس مهرجان تسيقونغ ‌الدولي السنوي للفوانيس في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، حيث عُرض على نطاق واسع فن الفوانيس المضيئة الذي يعود تاريخه إلى قرون من الزمن.

يصادف العام القمري الجديد هذا العام يوم 17 فبراير، إيذاناً ببدء عام الحصان في الأبراج الصينية.

وتُعد الفوانيس سمة تقليدية لاحتفالات العام القمري الجديد في الصين، حيث ترمز إلى الحظ الجيد ​والتوفيق.

وفي ليلة الافتتاح، تجمعت ​الحشود لمشاهدة أكثر ​من 200 فانوس مصنوع يدوياً على شكل حيوانات وشخصيات ‌أسطورية ومشاهد ‌من الصين القديمة.

وقال هوانغ يي (32 عاماً): «عندما كنت طفلاً، كان والداي يصطحباني إلى مهرجان تسيقونغ للفوانيس كل ​عام ​تقريباً». وأضاف: «بالنسبة لنا نحن - سكان تسيقونغ الأصليين - مهرجان الفوانيس هو ببساطة جزء ‍لا يتجزأ من احتفالاتنا بالعام القمري الجديد. والآن، أُحضر طفلي لرؤية الفوانيس».

وأفاد المنظمون بأن إنتاج الفوانيس احتاج إلى نحو 1200 عامل لأسابيع عدة، ويصل طول بعضها لمئات الأمتار. وصُنعت الفوانيس في المهرجان باستخدام مجموعة متنوعة من المواد، منها القش والفلفل الحار وزجاجات الأدوية المعاد تدويرها.