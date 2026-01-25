بسبب الطقس.. هونولد يؤجل تسلق أعلى برج في تايوان

أجبر سوء الأحوال الجوية، أمس، المتسلق الأميركي أليكس هونولد على تأجيل محاولته لتسلق برج تايبه 101 في تايوان، أحد أطول ناطحات السحاب في العالم، بطريقة التسلق الحر المنفرد أي دون استخدام حبال أو أحزمة أمان.

وأعلنت منصة «نتفليكس» للبث المباشر عبر حسابها على موقع «إكس» أنه جرى تغيير موعد ​التسلق إلى ​اليوم في تايبه.

وأضافت «​تظل السلامة على رأس أولوياتنا، ‌ونحن نقدر ‌تفهمكم».

وكانت قمة برج تايبه 101 محجوبة بالغيوم، مع هطول أمطار متقطعة.

ويبلغ ارتفاع البرج 508 ​أمتار ​ويعد معلماً سياحياً رئيساً. وكان أطول مبنى في العالم في ‍الفترة من 2004 إلى 2010، وهو اللقب الذي يحمله حالياً برج خليفة في دبي.

وتم تسلق تايبه 101 ‍من قبل. ففي عام 2004، تسلق الفرنسي آلان روبرت، المعروف باسم «الرجل العنكبوت» المبنى في غضون أربع ساعات مستخدما حبل الأمان.