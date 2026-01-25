صبي ضحية لهجوم سمكة قرش في ميناء سيدني

لفظ صبي أسترالي أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد ‌أن هاجمته سمكة قرش في ميناء سيدني، حسبما قالت عائلته، أمس، بعد سلسلة من هجمات أسماك القرش على طول الساحل الشرقي للبلاد.

وتعرض نيكو أنتيك (12 عاماً) للهجوم، الأسبوع الماضي، بعد أن قفز مع أصدقائه من فوق الصخور في فوكلوز، على بعد نحو تسعة كيلومترات من الحي التجاري المركزي في سيدني.

وانتشله أصدقاؤه من الماء ​ونُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح ​خطِرة في ساقيه.

وقالت ​العائلة في بيان «بقلوب يعتصرها الحزن ننعى ‌ابننا نيكو.. كان دائماً ‌مفعماً بالحياة، وهذا ما سنتذكره به».

وتم إغلاق العشرات من الشواطئ، ومنها ما هو في سيدني، الأسبوع الماضي، ​بعد ​أربع هجمات لأسماك القرش في يومين، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في تعكير ‍المياه وزيادة احتمالية جذب الحيوانات.