صورة ترامب والبطريق تثير جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي

نشر البيت الأبيض صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لبطريق يحمل العلم الأميركي ويسير رفقة الرئيس دونالد ترامب في جزيرة غرينلاند، التي يسعى ترامب لفرض سيطرته عليها.

وأثارت الصورة موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي كون البطاريق لا تعيش في شمال الكرة الأرضية، بل في القطب الجنوبي، الأمر الذي أشار له العديد من المغردين عبر منصة إكس.

وتسبب الجدل المصاحب للتدوينة بنشر رد آخر من البيت الأبيض قال فيه بعد إعادة تغريد الصورة نفسها "البطريق لا يشغل نفسه بآراء من لا يستطيعون الاستيعاب".

وكان ترامب أعلن في وقت سابق توصله إلى إطار عمل لاتفاق بشأن غرينلاند عقب اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته.

وتتبع غرينلاند المتمتعة بحكم ذاتي للدينمارك.