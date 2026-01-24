حول العيادة لوكر.. تاجر مخدرات ينتحل صفة طبيب في العراق

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم، القبض على تاجر مخدرات انتحل صفة طبيب باطنية وجراحة، للترويج لبضاعته الممنوعة وبيعها داخل العيادة.

وعثرت الأجهزة الأمنية عند مداهمة العيادة الوهمية والقبض على المتهم على (160) حبة مخدرة، وميزان لقياس المواد المخدرة، وإبر مستخدمة داخل العيادة الواقعة في منطقة العماري.

واكتشفت الأجهزة الأمنية أمر الطبيب المزيّف عقب إقرار متهم آخر ببيع المواد المخدرة أثناء التحقيق معه بوجود عيادة وهمية ينتحل تاجر مخدرات صفة طبية لبيع المخدرات فيها.

وأصدرت قيادة شرطة بغداد الرصافة بياناً بشأن الحادثة وإلقاء القبض على المتهم، مرفقاً بمقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة العيادة وضبط المواد المخدرة.

وأظهر الفيديو المنشور عبر صفحة الشرطة على "فيسبوك" رجال الأمن وهم يصادرون المواد المخدرة المخبأة في العيادة، وضبط المتهم دون إظهار وجهه.

وأكدت قيادة الشرطة أنه تم إيداع المتهم في التوقيف، ومباشرة التحقيق معه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.