اليابان تلجأ لمسيّرات مزودة برذاذ الفلفل لإبعاد الدببة عن المناطق السكنية

بدأت الحكومات المحلية في مختلف أنحاء المناطق الريفية في اليابان بنشر طائرات مسيّرة مزودة بمكبرات صوت وأضواء وامضة، وحتى رذاذ الفلفل، لإبعاد الدببة عن المناطق المأهولة بالسكان، بحسب ما أفاد موقع TBS News Dig.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب عام شهد ارتفاعاً قياسياً في حوادث تسلل الدببة للمناطق المأهولة، حيث شوهدت الدببة تتجول في المدن والمناطق السكنية، نتيجةً لتقلص موائلها ونقص الغذاء الذي يدفعها للاقتراب من البشر.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، تجربة عملية في مدينة إيشينوماكي بمحافظة مياغي، حيث اختبر المسؤولون قدرات الطائرة المسيّرة على رجل يرتدي زياً كاملاً للدببة.

وأظهر العرض التقني الطريف الطائرة المسيّرة وهي تحوم في السماء قبل أن تتوقف للحظات لإطلاق رذاذ الفلفل من الأعلى، مُبرزاً كيف يمكن لهذا النظام إخافة الحيوانات دون تعريض البشر للخطر.

وكانت وزارة البيئة اليابانية قد حذرت سابقاً من أن هجمات الدببة قد بلغت مستويات قياسية، مع الإبلاغ عن عشرات الإصابات الخطيرة في السنوات الأخيرة، وتأكيد وقوع العديد من الوفيات خلال مواسم الذروة.

ودفع هذا الارتفاع السلطات إلى تجربة إجراءات غير تقليدية، منها حثّ الأطفال على حمل زجاجات بلاستيكية لإحداث ضجيج أثناء ذهابهم إلى المدرسة، بل وحتى نشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمساعدة في تتبع الدببة والاستجابة لها في المناطق المتضررة.

وفي العام الماضي، كشف باحثون أيضاً عن نظام ذكاء اصطناعي مصمم للتنبؤ بمواجهات الدببة قبل حدوثها، ما يتيح للسلطات المحلية توقع زمان ومكان ظهور الدببة بالقرب من المدن أو المناطق السكنية.

وبينما لا يزال استخدام تقنية الطائرات المسيّرة في مرحلة تجريبية، يرى المسؤولون فيها حلاً محتملاً طويل الأمد في ظلّ مواجهة اليابان لتحديات الشيخوخة السكانية، وتناقص عدد الصيادين المرخصين، وصعوبة التنبؤ بأنماط الحياة البرية.