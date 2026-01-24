حاجة الجسم اليومية من البروتين

تختلف الحاجة اليومية للإنسان من البروتين باختلاف العمر والجنس ومستوى النشاط البدني والحالة الصحية، لكن الغالب ينصحون بتناول ما بين 10 بالمئة و35 بالمئة من إجمالي سعراتهم الحرارية اليومية من العنصر الغذائي الأساسي في بناء الجسم والخلايا وإصلاحها والنمو والتطور في مختلف مراحل الحياة.

وذكرت وزارة الزراعة الأميركية في إرشادات غذائية صدرت العام الحالي أن على البالغين استهلاك ما بين 1.2 و1.6 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، أي ما يقارب ضعف التوصية السابقة التي كانت تبلغ 0.8 غرام/كغ، في توجيه يعكس التوجه الحالي بالتوجه إلى الكفاءة الغذائية بدلاً من السياسة السابقة المركزة على الحد الأدنى من الاستهلاك لتفادي نقص العناصر الغذائية.

ويحتاج الأشخاص الأكبر سناً والنشطون بدنياً إلى كميات أكبر من البروتين لبناء العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية، في وقت تساهم فيه الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه، كما تحتاج الحوامل إلى كميات أكبر منه.

فيما على المصابين بحالات مرضية معينة مثل مرض الكلى المزمن تقليل استهلاك البروتين.

ويمكن معرفة وجود نقص في البروتين من علامات محددة مثل: مشكلات في الشعر والجلد والأظافر، وزيادة الشهية، وارتفاع خطر الإصابة بالعدوى، وتقلبات المزاج، وضعف العضلات.