انهيار أرضي بإندونيسيا يودي بحياة 7 أشخاص وأكثر من 80 مفقودا

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم السبت إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 82 آخرون بعد وقوع انهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية، وسط أنباء عن هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وقال مسؤول محلي إن الانهيار الأرضي ضرب قرية في منطقة باندونج الغربية.

وقال عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة لرويترز "عدد المفقودين مرتفع، سنحاول تكثيف جهود البحث والإنقاذ اليوم".

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية في وقت سابق من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الغربية لمدة أسبوع ، حسبما ذكر موقع كومباس المحلي.