عاصفة ثلجية ضخمة تهدد نصف سكان الولايات المتحدة

تساقطت أمطار متجمدة على أجزاء من ولاية تكساس الأمريكية يوم أمس الجمعة، مع بدء هبوب عاصفة شتوية ضخمة من المتوقع أن تستمر أياما، وتهدد بثلوج وصقيع وجليد ودرجات حرارة متجمدة، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع لنحو نصف سكان الولايات المتحدة.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الأضرار الكارثية، خاصة في المناطق التي ضربها الجليد، يمكن أن تصل إلى مستوى الإعصار. وقد تم إلغاء الدراسة في شيكاغو ومدن أخرى في الغرب الأوسط يوم الجمعة، وألغت شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع، وقررت الكنائس نقل قداس الأحد عبر الإنترنت، وقرر مسرح "جراند أولي أوبري" في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، إقامة حفله ليلة السبت بدون جماهير. وتم إلغاء أو تغيير موعد مسيرات الكرنفال في لويزيانا.

وقد تم إصدار تحذيرات من الجليد والثلج لنحو 182 مليون شخص على الأقل بينما تم إصدار تحذيرات بشأن الطقس البارد لأكثر من 210 مليون شخص. وفي العديد من الأماكن، تداخلت التحذيرات. واستعدت شركات المرافق لانقطاع التيار الكهربائي لأن الأشجار وخطوط الكهرباء المغطاة بالجليد يمكن أن تستمر في السقوط لفترة طويلة بعد مرور العاصفة.