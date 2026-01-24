رمضان 2026: كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟ وقائمة بأطول وأقصر الأيام

ستعد ملايين المسلمين حول العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 2026، المتوقع أن يبدأ يوم الخميس 19 فبراير المقبل، على أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 20 مارس، وذلك رهناً بتحري رؤية هلال الشهر الفضيل.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن ساعات الصيام في معظم الدول العربية ستتراوح بين 12 و13 ساعة يومياً، ما يجعل رمضان 2026 من أكثر مواسم الصيام اعتدالًا خلال السنوات الأخيرة.

ويعود ذلك جزئياً إلى توقيت حلول الشهر في نهاية الشتاء وبداية الربيع، حيث تكون ساعات النهار أقصر مقارنة بالصيف، لكن مع تقدم الأيام ستزداد ساعات الصيام تدريجيًا، لتكون الأيام الأخيرة أطول قليلاً، وفقاً لموقع "غلف نيوز".

لماذا تختلف ساعات الصيام بين الدول؟

تختلف مدة الصيام بين دولة وأخرى بحسب الموقع الجغرافي، إذ تتمتع الدول القريبة من خط الاستواء بساعات نهار شبه ثابتة على مدار العام، بينما تشهد الدول الواقعة شمالًا أو جنوباً تغيرات موسمية أكبر.

في مصر، يُتوقع أن تبدأ ساعات الصيام في القاهرة بحوالي 12 ساعة و40 دقيقة، لترتفع تدريجيًا إلى نحو 13 ساعة بحلول نهاية الشهر.

أما في بلاد الشام والعراق، فستسير ساعات الصيام على نفس النهج، بينما قد تشهد دول شمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس اختلافات بسيطة نتيجة خطوط الطول وتوقيت غروب الشمس، لكنها تبقى ضمن النطاق نفسه.

أطول ساعات الصيام خارج العالم العربي

تزداد ساعات الصيام شمالًا، ففي نيويورك، تبدأ حوالي 12 ساعة ونصف، لترتفع تدريجيًا إلى أكثر من 13 ساعة مع تقدم أيام رمضان.

وفي أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا ودول إسكندنافيا، يسود صيام أطول نظراً لارتفاع خطوط العرض، رغم أن ذلك لن يكون قاسياً في عام 2026 مقارنة بالسنوات السابقة.

وواجهت بعض مناطق شمال روسيا وغرينلاند وآيسلندا في السنوات السابقة صياماً استثنائياً تجاوز 16 ساعة، أو أياماً قصيرة جداً، ما يدفع المسلمين هناك إلى اتباع توقيت أقرب مدينة معتدلة أو توقيت مكة المكرمة.