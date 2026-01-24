مراهق غاضب يقتل شقيقه طعناً أثناء «لعبة فيديو»



لقي شاب أمريكي مصرعه في مدينة أوكلاهوما بعد أن طعنه شقيقه المراهق داخل منزلهما، إثر نوبة غضب خلال لعبهما لعبة فيديو.

وقالت السلطات إن ويليام سبنسر (19 عامًا) اتصل برقم الطوارئ 911 معترفًا بما حدث، موضحًا أنه فقد السيطرة على أعصابه أثناء اللعب مع شقيقه نيكولاس (25 عامًا)، ووجّه له طعنات قاتلة. وتم نقل الضحية إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وألقت الشرطة القبض على ويليام في موقع الحادث بعد أن بقي منتظرًا وصول الدوريات، وأُودع سجن مقاطعة أوكلاهوما بتهمة القتل من الدرجة الأولى.



