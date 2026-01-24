«موسوعة التعليم الإماراتية» في جلسة حوارية

عن مسيرة التعليم في دولة الإمارات، تنضم الدكتورة رفيعة غباش إلى الدكتورة مريم لوتاه للحوار حول كتاب «موسوعة التعليم الإماراتية» ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، وهي مبادرة ومؤلف يتناول تاريخ وتطور قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتناول الجلسة دور هذا الإرث في فهم الحاضر، ودراسة الماضي والتأهب للمستقبل. ويعتبر المهرجان أكبر تظاهرة للثقافة والأدب في الشرق الأوسط، تحتضن مؤلفين وشعراء ومفكرين من الإمارات والعالم.