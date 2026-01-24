مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تختتم عاماً حافلاً بالإنجازات

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عاماً حافلاً بالإنجازات المعرفية التي حققتها خلال عام 2025، والتي أضافتها إلى سجلها الاستثنائي، وذلك من خلال عدد من المشاريع النوعية التي أطلقتها إلى جانب تطوير مبادراتها القائمة والمبتكرة التي أسهمت بنشر المعرفة وتعزيز مساراتها في مختلف المجالات وعلى كل الصُّعد.

وجاءت قمة المعرفة في صدارة إنجازات المؤسسة لهذا العام، حيث نُظمت الدورة العاشرة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار «أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة»، بمشاركة واسعة من نخبة القيادات المعرفية ورواد الفكر والخبراء الأكاديميين وصناع القرار من مختلف دول العالم.

كما واصل مركز المعرفة الرقمي التابع للمؤسسة خلال العام الماضي تعزيز حضوره بوصفه منصة معرفية رائدة، حيث بلغ عدد مستخدميه نحو 4.9 ملايين مستخدم، في حين تجاوز محتواه 19 مليون مادة رقمية تحت أكثر من 1.2 مليون عنوان، شهدت أكثر من 85 مليون عملية اطلاع، ما يعكس الثقة المتزايدة بالمركز ودوره الحيوي في إتاحة المعرفة الرقمية لمختلف فئات المجتمع في مختلف أنحاء العالم.

وعلى صعيد آخر، استضافت المؤسسة «منتدى الجوائز العربية»، الذي انعقد تحت مظلة «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، على مدار يومين في دبي، بمشاركة ممثلي 35 جائزة عربية مرموقة ونخبة من قادة الفكر والمعرفة والعلوم في المنطقة.

كما نظمت المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي النسخة الثالثة من «ملتقى شباب المعرفة» في المملكة المغربية، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وحققت أكاديمية مهارات المستقبل تفاعلاً واسعاً ونتائج مبشرة تؤكِّد حجم الإقبال المتنامي من الأفراد على تطوير المهارات الرقمية والمهنية في العالم العربي، حيث سجلت نحو 22 ألف متعلم، أكملوا ما يزيد على 209 آلاف ساعة تعليمية، وأتموا ما يزيد على 2.6 مليون تقييم دراسي. وبلغت مشاهدات الفيديوهات التعليمية أكثر من 5.2 ملايين مشاهدة، وقراءات المواد التعليمية أكثر من 3.3 ملايين قراءة، في برامج تعليمية مختلفة.

أمّا برنامج دبي الدولي للكتابة فشهد توسعاً لافتاً خلال عام 2025، إذ تم توزيع أكثر من 60 ألف كتاب ضمن مبادرة «عائلتي تقرأ»، واستقبل البرنامج أكثر من 800 طلب انتساب، قُبل منها 85 متدرباً ضمن برامجه المتخصصة، ونُفذت خمس ورش تدريبية بإشراف ستة مدربين، أسفرت عن إصدار ستة كتب جديدة لمؤلفين شباب.

ونظمت المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤتمراً رفيع المستوى في المقر الرئيس للأمم المتحدة، بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 80).

كما واصلت مبادرة استراحة معرفة دورها الفاعل في تنشيط الحراك القرائي والمعرفي، وعلى صعيد دعم اللغة العربية وتشجيع استخدامها، نظمت المؤسسة الدورة الـ13 من مبادرة «بالعربي».