13 علامة لا تتجاهلها .. لأنها قد تكون من أعراض السرطان

يعرف كثير من الناس أن ظهور كتلة في الثدي يستدعي الفحص الطبي، إلا أن الكتل ليست العلامة الوحيدة المحتملة للإصابة بالسرطان. فهناك أعراض أقل شيوعاً قد تكون مؤشّراً مبكراً، مثل تورم الرقبة، أو تقرّحات جلدية لا تلتئم، أو آلام مستمرة دون سبب واضح. وفي حال ملاحظة أي أعراض جديدة، أو مقلقة، لا داعي للذعر، لكن يُنصح باستشارة الطبيب. فكلما جرى تشخيص الحالة مبكراً، زادت فرص البدء بالعلاج المناسب، وفقاً لموقع «هيلث».

1. بثرة لؤلؤية

يُعدّ سرطان الجلد أكثر أنواع السرطان شيوعاً، وله عدة أنواع، أبرزها سرطان الخلايا الحرشفية، وسرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الجلد الميلانيني (الميلانوما)، وهو الأقل شيوعاً بينها.

ويقول الدكتور مارك غلاشوفر، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد، والمتخصص في سرطان الجلد في شمال نيوجيرسي، إن سرطان الخلايا القاعدية قد يظهر أحياناً على شكل نتوء لؤلؤي شفاف، أو شمعي. وفي حالات أخرى، قد يبدو على هيئة قروح، أو بقع متقشرة، أو نتوءات تشبه الأكياس.

2. الشعور بوجود جسم غريب

قد يشير الإحساس بوجود كتلة أو جسم غريب في الحلق إلى وجود أورام في قاعدة اللسان، أو اللوزتين، وقد تكون هذه الأورام ناتجة عن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

ويبقى هذا الفيروس كامناً في الجسم لسنوات قبل ظهور الأعراض، ما يعني أن بعض الأشخاص قد لا يدركون أنهم معرضون لخطر الإصابة بسرطانات الفم، أو الرأس، أو الرقبة.

3. حكة مستمرة

قد تُسبب بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الغدد الليمفاوية، حكة شديدة، ومستمرة. وسرطان الغدد الليمفاوية هو نوع من السرطانات التي تصيب الجهاز الليمفاوي، وهو جزء من جهاز المناعة، ويشمل سرطان هودجكين واللاهودجكيني. وبغضّ النظر عن النوع، قد تكون الحكة أحد أعراضه.

4. ألم الأذن

يمكن أن تنجم آلام الأذن عن حالات مختلفة، حيث ينتقل الألم إلى الأذن من أعصاب في الرأس أو الرقبة، ومن بين هذه الحالات سرطان الفم. وقد يكون ألم الأذن أيضاً علامة على سرطان الفم في مرحلة متقدمة، عندما يبدأ الورم بالانتشار والضغط على الأعصاب، بحسب ما أوضح الدكتور بروس ديفيدسون، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الرأس والرقبة في المركز الطبي بجامعة جورج تاون، لموقع «هيلث».

5. نزيف مهبلي

قد يكون النزيف المهبلي غير الطبيعي علامة على سرطان بطانة الرحم، وهو من أكثر أنواع سرطان الرحم شيوعاً، وقابل للعلاج عند اكتشافه مبكراً. ويجب تقييم أي نزيف غير طبيعي فوراً، خاصة بعد انقطاع الطمث، أو قبله لدى النساء اللواتي لديهن عوامل خطر مثل السمنة.

6. تدلّي الجفن

قد يكون تدلّي الجفن العلوي مؤشراً على ورم بانكوست، وهو نوع نادر من سرطان الرئة يبدأ في الجزء العلوي من الرئة، ويمتد إلى الأنسجة المحيطة. ,يسبب هذا الورم ألماً شديداً في الكتف، إضافة إلى متلازمة هورنر التي تشمل تدلّي الجفن، وتضيّق حدقة العين، وفقدان التعرّق في أحد جانبي الوجه.

7. بقع متقشرة أو كتل ثؤلولية

قد تكون بقعة حمراء متقشرة على الجلد في منطقة معرضة لأشعة الشمس، وتستمر لأسابيع، علامة على سرطان الخلايا الحرشفية. ويظهر هذا النوع غالباً على الرأس، أو الرقبة، أو ظهر اليدين، أو مقدمة الساقين، وقد يبدو على شكل ثآليل، أو كتل تشبه القبة. ويمكن علاج هذا السرطان في معظم الحالات عند اكتشافه مبكراً.

8. فقر الدم

يُعدّ وجود دم في البراز علامة تقليدية لسرطان القولون والمستقيم، وقد يؤدي النزيف المزمن إلى فقر الدم، أي انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، مع مرور الوقت. وقد لا يكون النزيف الشرجي ظاهراً دائماً، إذ يوضح الدكتور كريغ موسكوفيتز، كبير أطباء الأورام في مركز سيلفستر الشامل للسرطان التابع لجامعة ميامي، أن النزيف يكون غالباً «مجهرياً».

9. بحّة الصوت

يُصيب سرطان الحنجرة أنسجة الحنجرة التي تحتوي على الأحبال الصوتية، وقد يؤدي إلى بُحّة في الصوت، أو ألم في الحلق، أو ألم في الأذن، أو ظهور كتلة في الرقبة أو الحلق. كما قد ينتشر إلى الغدة الدرقية، أو القصبة الهوائية، أو المريء.

10. انتفاخ البطن

في حالات نادرة قد يكون الانتفاخ المستمر وعدم الراحة في منطقة الحوض من علامات سرطان المبيض. ويصيب هذا النوع من السرطان نحو 1.1 في المائة من النساء خلال حياتهن، ويزداد خطر الإصابة به لدى من لديهن تاريخ عائلي للمرض.

11. كتلة في الرقبة

قد تنتج الكتلة في الرقبة عن اضطرابات في الغدة الدرقية، أو عن السرطان. ويجب فحص أي كتلة تظهر في الرقبة طبياً. وعلى الرغم من أن معظم كتل الرقبة لدى البالغين تكون غير سرطانية، فإن خطر الإصابة بسرطان الحلق يزداد مع التقدم في العمر، والتدخين، والإفراط في شرب الكحول.

12. تورم في الثدي

تتطلب أي تغيّرات غير طبيعية في الثدي مراجعة طبية فورية. وتشمل علامات وأعراض سرطان الثدي: ألم في الثدي. تغيّرات في حجم أو شكل الثدي. ظهور تجعّدات، أو تقشّر، أو احمرار، أو تورّم.

ظهور كتلة جديدة، أو سماكة في الثدي، أو منطقة الإبط. إفرازات من الحلمة.

13. ألم العظام

قد ينجم ألم العظام عن إصابة أو عدوى أو هشاشة العظام، لكنه قد يكون أيضاً علامة على السرطان. وقد يشير ألم العظام غير المبرر، خصوصاً في العمود الفقري أو الحوض أو الأضلاع، إلى الورم النخاعي المتعدد، وهو سرطان يصيب خلايا البلازما الموجودة في نخاع العظم، والتي تلعب دوراً مهماً في جهاز المناعة. كما قد يكون ألم العظام أو المفاصل المصحوب بحمى أو إرهاق أو فقدان وزن علامة على سرطان الدم (اللوكيميا)، وهو سرطان يصيب الدم ونخاع العظم.