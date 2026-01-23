ظلَّ في الأسر 4 أشهر .. منتج مسلسل "باب الحارة" يروي تفاصيل اختطافه وتحريره

أحدث إعلان أيهم قبنض، نجل المنتج السوري محمد قبنض، عن عودة والده سالما بعد اختطافه قبل نحو 4 أشهر، من أمام مقر شركته في ريف دمشق، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، بعدما ظل مصير والده غامضاً، مثيرا حالة من القلق في الوسط الفني والإعلامي.

وفي مقطع صوتي انتشر بسرعة، عبر أيهم عن امتنانه الكبير لقوات الأمن السورية ووزارة الداخلية على جهودهم في إعادة والده إلى العاصمة دمشق. وذكر أن محققا من الأمن اتصل به ليبلغه أن والده في طريقه من إدلب، قبل أن يتم تأمين وصوله بأمان إلى مقر وزارة الداخلية. وأكد أيهم شعوره بالارتياح العميق بعد استعادة والده.

ولم يخل المقطع الصوتي من لمسة خفيفة من الدعابة، إذ طمأن أيهم الجميع على صحة والده، مؤكدا أنه في "أفضل حال"، وأضاف ممازحا: "من فوائد الخطف إزالة الكرش"، في إشارة إلى فقدان والده للوزن أثناء فترة اختطافه.

وكان اختطاف محمد قبنض في 17 سبتمبر 2025 أثار جدلا واسعا وغموضا حول مصيره.

ووجّه منتج المسلسل الشهير "باب الحارة"رسالة بعد تحريره طمأن فيها المواطنين ورجال الأعمال، داعيا إياهم إلى عدم الخوف وقال إن "هناك دولة سورية قوية" قادرة على حمايتهم.

وروى قبنض تفاصيل اختطافه قائلا: "تم اقتيادي من أمام مكتبي بحجة أنني مدعو لزيارة أحد الأفرع الأمنية في منطقة أوتستراد المزة بدمشق، لكن الخاطفين لم يكونوا سوى عصابة من اللصوص".

وأضاف بلهجة واثقة: "بعد هذه التجربة المؤلمة، أقول للجميع - مواطنين ورجال أعمال - لا تخافوا، فنحن لدينا دولة". وأشار إلى لحظة تحريره بانبهار، قائلا: "ما هذه القوة التي يتمتع بها رجال الأمن! لقد حطموا الباب ودخلوا".