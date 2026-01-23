الكاميرات وثقت 14 دقيقة من التعذيب .. ممرضة تركية تضرب رضيعة عمرها 5 أيام فتصيبها بالشلل الدماغي

كشفت سجلات كاميرات المراقبة في ولاية "كهرمان مرعش" التركية تفاصيل صادمة حول واقعة اعتداء تعرضت لها الرضيعة "دنيز إسين بوزوكولار" حين كان عمرها خمسة أيام فقط، مما تسبب لها في إعاقة جسدية وذهنية دائمة.

وأظهرت المقاطع المصورة قيام ممرضة بضرب الرضيعة على رأسها بشكل متكرر وضغط ساقها بقوة أثناء محاولة سحب عينة دم في عملية استغرقت 14 دقيقة، مما أدى إلى كسر ساق الطفلة وتوقفها عن الحركة تماماً كما ظهر في الفيديو.

وتواجه الممرضة حالياً محاكمة قضائية مع مطالبات بسجنها لمدة تصل إلى 3 سنوات بتهمة "الإصابة العمد"، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات الإدارية تورطها وفصلها من العمل في مستشفى جامعة "سوتشو إمام" للبحوث والتطبيقات الصحية.

وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 21 مايو 2021، حين وضعت السيدة "سيما بوزوكولار" طفلتها التي نُقلت إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بسبب نقص الوزن.

ورغم اكتشاف إدارة المستشفى للواقعة بعد مراجعة الكاميرات إثر ملاحظة ممرضة أخرى تورماً في ساق الرضيعة، إلا أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى خاص دون إبلاغ الوالدين بحقيقة الاعتداء.

وتسلمت الأسرة ابنتها وهي تعاني من "الشلل الدماغي" والصرع وإعاقة حركية، معتقدين أن حالتها ناتجة عن أسباب طبيعية، ولم تكتشف العائلة الحقيقة إلا في يونيو 2024 عبر رسالة نصية من بوابة "e-Devlet" الحكومية تفيد بوجود موعد محاكمة، ليتبين لهم أن إعاقة ابنتهم كانت نتيجة مباشرة للعنف الذي تعرضت له في أيامها الأولى.

وأكد المحامي "سيت بولات"، وكيل أسرة الضحية، أن ما حدث لا يمكن تصنيفه كمجرد ضرب بسيط، بل هو "تعذيب ووحشية" استمرت لدقائق طويلة ضد كائن لا يملك الدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن الصور تظهر بوضوح لحظة كسر ساق الرضيعة ومحاولة الممرضة فحصها ثم مغادرتها المكان دون إبلاغ الأطباء.

وانتقد الدفاع استمرار الممرضة في حياتها بشكل طبيعي دون تعرضها للاحتجاز أو الاعتقال منذ وقوع الحادثة، بينما ستعيش الطفلة "دنيز إسين" وأسرتها مع آثار هذه الإصابات مدى الحياة.

ويطالب وكيل الأسرة بتعديل الوصف الجنائي للقضية، معتبراً أن الواقعة تصل إلى حد "الشروع في القتل" نظراً لشدة الاعتداء ومكانه في رأس الرضيعة.