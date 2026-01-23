هيفاء وهبي تطالب بـتعويض 5 ملايين من طبيب تجميل مصري

أقامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد طبيب تجميل مصري، على خلفية اتهامه باستخدام مقاطع فيديو خاصة بها في الترويج لعيادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقتها المسبقة.

ووفقًا لما ورد في تفاصيل الدعوى، فإن وهبي كانت قد زارت أحد المراكز الطبية في أبريل 2023 بغرض الحصول على استشارة طبية فقط، وخلال الزيارة تم تسجيل مقطعين فيديو دعائيين للمركز، على أن يتم استخدامهما لمرة واحدة لا غير.

إلا أن هيفاء، بحسب الدعوى، فوجئت بإعادة نشر المقاطع أكثر من مرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم مطالبتها المتكررة بحذفها، وهو ما لم يتم الاستجابة له، ما اعتبرته استغلالًا غير مشروع لاسمها وصورتها.

وطالبت هيفاء وهبي في دعواها بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه، عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكًا لحقوقها الشخصية واستغلالًا تجاريًا دون سند قانوني.