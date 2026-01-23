متهم ينزع سوار التتبع الإلكتروني ويعلقه على كلب ويفر

أعلنت النيابة العامة لمقاطعة ألباني (الولايات المتحدة)، يوم الجمعة، أن السلطات تبحث عن رجل تغيب عن جلسة محكمة في وقت سابق من هذا الأسبوع، واختفى بعد أن ترك جهاز تتبع إلكتروني مثبتًا على كاحله، والذي أمرت به المحكمة، مربوطًا بكلب.

وأوضحت النيابة أن إدارة المراقبة في مقاطعة ألباني أبلغت القاضي ليتل، بعد تغيب هولمز، المقيم في ألباني، أن هولمز قد قطع جهاز التتبع وربطه بكلب في مقاطعة رينسيلير. وكانت قناة WNYT NewsChannel 13 أول من نشر خبر التغيب بمساعدة كلب.

وذكرت القناة أن امرأة عثرت على كلب طليق صباح الثلاثاء الماضي في بلدة ناساو، ولاحظ طبيب بيطري جهاز التتبع المثبت على طوق الكلب، فاتصل بالشرطة. وأفادت النيابة أن القاضي ليتل أصدر مذكرة توقيف بحق هولمز، الذي كان قد أقرّ بذنبه في حيازة سلاح بشكل غير قانوني في فبراير 2025. ولم يتضح بعد ما إذا كان هولمز يملك الكلب، أو ما إذا كان سيواجه اتهامات جديدة في مقاطعة رينسيلير.

ويواجه الرجل عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن عند النطق بالحكم النهائي.