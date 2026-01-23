أمريكي يجري 100 مكالمة طوارئ في يوم واحد بسبب "ضوضاء عالية"

أعلنت شرطة كولورادو عن إلقاء القبض على رجل بعد اتصاله بخط الطوارئ أكثر من 100 مرة الأسبوع الماضي.

ووفقًا لشرطة بويبلو، أجرى جيمس تايلور، البالغ من العمر 52 عامًا، أكثر من 100 مكالمة إلى رقم الطوارئ 911 يوم الخميس الماضي.

وأوضحت الشرطة أن بعض المكالمات كانت تتعلق بـ"ضوضاء عالية".

وخلال التحقيق، تبين للشرطة أن تايلور مطلوبٌ بموجب مذكرة توقيف بتهمة جنحة التحرش، تتعلق بتهديدات سابقة لمركز الطوارئ.

وقال الضباط وفقا لمحطة "WVLT8" إن تايلور تحدث معهم عبر الهاتف، لكنه رفض المقابلة الشخصية. فتوجهت الشرطة إلى منزله، حيث أفاد الضباط أن تايلور صرخ في وجوههم من الداخل، وأصبح "عدوانيًا بشكل متزايد" طوال الليل، وفقًا لمصادر إنفاذ القانون.

وبعد أن تحدث نقيب شرطة مع تايلور عبر الهاتف وأبلغه بوجود مذكرة توقيف بحقه، سمح تايلور للضباط بدخول منزله و"اعتذر" قبل أن يتعاون مع الشرطة في عملية القبض.