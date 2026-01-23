«المايكروشفتينج».. نظام جديد للعمل قد يسود في 2026

يعد نظام «المايكروشفتينج» نموذج عملحديث يقوم على المرونة الجزئية في ساعات وأماكن العمل، حيث يُمنح الموظفون حرية أكبر في تنظيم أوقاتهم بناءً على الإنتاجية والنتائج، بدلاً من الالتزام بساعات الدوام التقليدية الثابتة، بما يحقق توازنًا أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.

وأكدت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها، أن هذا النظام مرشح ليكون السائد خلال 2026.

ووفقاً للشبكة، يعكس النظام الجديد تحولاً جذرياً في مفهوم العمل والمرونة الوظيفية، حيث يودع الموظفون ساعات العمل الثابتة من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وحسب النظام الجديد، لن يتبع الموظفون الجدول التقليدي، بل ينظمون يومهم وفقاً لاحتياجات حياتهم الشخصية، من تسجيل الدخول صباحاً للبريد الإلكتروني، إلى أخذ استراحة للرياضة أو توصيل الأطفال، ثم إنهاء المهام بعد العشاء

والمايكروشفتينج يعني تقسيم يوم العمل إلى فترات قصيرة ومرنة حسب أوقات الإنتاجية أو متطلبات الحياة، بدلاً من الالتزام بثماني ساعات متواصلة.

ويعتمد على الإنتاجية التي تقاس بالإبداع لا بساعات الحضور، حيث يمكن للموظف العمل من 7 إلى 9 صباحاً، ثم أخذ استراحة للمهام المنزلية، والعودة لفترة بعد الظهر، ثم إنهاء المهام بعد نوم الأطفال.