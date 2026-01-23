المتنزهات الطبيعية في الإمارات.. منصات لاستقطاب رواد الأعمال

أولت دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالحدائق والمساحات الخضراء كجزء من رؤيتها للاستدامة وتحسين جودة الحياة، وأطلقت استراتيجيات وطنية لتوسيع وتشجير المدن، وتطوير حدائق بمواصفات عالمية ومعايير بيئية متقدمة، حرصت فيها على استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتوفير بيئة ترفيهية صحية للمواطنين والمقيمين، مع دمج الطابع المحلي والتراث الإماراتي في التصاميم، ما يُعزّز جاذبية المدن ويدعم الاقتصاد الأخضر.

وعلى الرغم من الجانب الترفيهي المهم الذي يُقدّمه هذا الطيف الواسع من الحدائق لسكان الإمارات والسياح والزوار، فإنها أيضاً تُعدّ منصات مفتوحة لاستقطاب رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب الحدائق والمتنزهات دوراً محورياً في احتضان هذه الاستثمارات، وجذب السياحة والترفيه وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتبرز حملة أجمل شتاء في العالم التي جاءت هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، الدور الاستثنائي الذي تُقدّمه الحدائق في احتضان هذه المشروعات الناشئة ودعمها.

فرص واعدة

ويحمل الاستثمار في الحدائق والمتنزهات في الإمارات فرصاً واعدة مدعومة باستراتيجيات حكومية لتوسيع المساحات الخضراء وزيادة جاذبيتها، حيث توفر الحكومات المحلية البيئة المناسبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتطوير الحدائق، وإطلاق مبادرات لتخصيص مساحات تجارية داخلها (مطاعم وفعاليات)، وتقديم برامج استثمارية للمواطنين، مع التركيز على الاستدامة، وتوفير فرص في مجالات التصميم والتشجير والخدمات المرافقة، ما يُعزّز جودة الحياة ويجذب المزيد من الزوار والمستثمرين للعقارات المحيطة بها، وتلعب الحدائق والمتنزهات الطبيعية دوراً محورياً كمنصات استثمارية وتنموية تتجاوز كونها مجرد مساحات خضراء، حيث أصبحت مراكز التقاء بين الاحتياج المجتمعي والنشاط التجاري المستدام.

«بسطة الفريج»

تحرص أبوظبي على تشجيع الاستثمار في الحدائق العامة واستقطاب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مهرجانات سنوية تحتضنها أبرز الحدائق في الإمارة، فقد أطلقت بلدية أبوظبي في عام 2023 المرحلة الأولى من مبادرة السوق المجتمعية «بسطة الفريج»، وذلك لإيجاد بيئة خدمية ترفيهية مستدامة، وتفعيل المرافق المجتمعية، وتوفير بيئة مناسبة لمزاولة الأعمال التسويقية والترفيهية، وتم تنظيم المرحلة الأولى في حديقتَي «العائلة 1» و«ربدان»، كما نظمت البلدية، العام الماضي، هذه الفعالية في الحديقة الرسمية الواقعة على كورنيش أبوظبي، وقد تضمنت السوق المجتمعية العديد من المرافق، منها 20 كشكاً لبيع الأطعمة والمشروبات المتنوعة، وعربات الطعام المتنقلة، وشاشات عرض متنوعة، ومناطق ألعاب كهربائية، والقطار الكهربائي، والسيارات الصغيرة، وذلك للترفيه عن رواد السوق من جميع الأعمار، كما تدعم السوق المزارعين المحليين وأصحاب المشروعات، وتمنح أفراد المجتمع الفرصة للحصول على أجود المنتجات الزراعية الطازجة والمميزة.

وتستضيف حديقة «أم الإمارات»، للعام الرابع على التوالي، فعالية «سوق الحديقة» التي تشهد إقبالاً كبيراً لما تتضمنه من منتجات صديقة للبيئة، تلبي أذواق جميع رواد الحديقة، كما يعدّ 90% من المشاركين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحقق الموسم الأخير مشاركة 164 جهة عارضة قدمت منتجات حرفية ومأكولات متنوعة عبر منافذ البيع، كما تم توزيع أكثر من 7000 هدية مجانية، وتقديم 510 نشاطات ترفيهية وتعليمية موجّهة للأطفال والعائلات، بزيادة بلغت 59%، مقارنة بالعام الماضي.

كما استضافت الحديقة فعاليات محلية وإقليمية بارزة من بينها قمة «فوربس 30 تحت 30»، و«ذا ريج»، و«ميامي فايبس»، و«ذا كوف هاوس» التي تجمع بين العروض الترفيهية المباشرة، والأنشطة الإبداعية، وتجارب الطعام المتنوعة، وقد شارك في فعالية «ذا ريج»، على سبيل المثال أكثر من 100 مجموعة مختارة من متاجر التسوق والمطاعم وأماكن الترفيه التي تضمن للزوار تجربة استثنائية.

800 مشروع

وتزدهر المشروعات الاستثمارية في الحدائق والمتنزهات في دبي، وبرز ذلك ضمن استراتيجية التشجير والحدائق في الإمارة التي اعتمدها المجلس التنفيذي العام الماضي، بميزانية 18.3 مليار درهم، وتتضمن أكثر من 800 مشروع تشمل أكثر من 310 حدائق جديدة، وتطوير أكثر من 322 حديقة قائمة، وأكثر من 120 مساحة مفتوحة، وأكثر من 70 حرماً طرقياً، ‏و14 مشروعاً تقنياً.

وأطلقت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في يناير 2023، مبادرة «الفرص الاستثمارية»، ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين التي ستسهم في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، بهدف دعم وتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لعرض وترويج منتجاتهم المنزلية.

وفي 2025 أعلنت اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا عن طرح 14 فرصة استثمارية وتجارية ضمن المشروع، وذلك عبر بلدية دبي، بهدف تعزيز النشاط التجاري، وتشجيع ودعم المشروعات الوطنية المحلية، وتوفير فرص الاستثمار لأهالي حتّا، بما يُعزّز مكانة المنطقة كوجهة سياحية عالمية جاذبة، وتتنوع الفرص التجارية المطروحة للاستثمار من خلال بلدية دبي لتشمل أربعة مطاعم، وأربعة محال للتجزئة، وست وحدات للأطعمة والمشروبات، تصل مساحتها إلى 750 متراً مربعاً.

وعلى مستوى بقية الإمارات تزدهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المتنزهات، بلمسات خاصة وميزات تنافسية، بحيث تلبي حاجات رواد المتنزهات من الخدمات والأطعمة والمشروبات، فضلاً عن دور هذه المتنزهات في احتضان العديد من المهرجانات والفعاليات التي يجد فيها أصحاب هذه المشروعات نوافذ للاستثمار ودخول عالم الأعمال.

. 164 جهة مشاركة في الموسم الرابع لسوق الحديقة في أبوظبي، 90% منها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

. 18.3 مليار درهم خصصتها دبي لإنشاء 310 حدائق جديدة، وتطوير 322 حديقة قائمة، و120 مساحة مفتوحة، و70 حرماً طرقياً، ‏و14 مشروعاً تقنياً.