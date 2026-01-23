«الظفرة للكتاب» يستحضر تجربة «الأخوين الهاملي»

قدّم مهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، في الفترة من 19 إلى 25 يناير الجاري، أمس، جلسة شعرية حملت عنوان «أصوات لا تغيب: ذكرى الأخوين الهاملي»، تخليداً لذكراهما باعتبارهما من أبرز الأصوات الشعرية في منطقة الظفرة، ومن الشعراء الذين تركوا للأجيال إرثاً شعرياً عريقاً وقريباً من الروح.

واستعادت الأمسية، التي تأتي ضمن برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس»، وشارك فيها الشاعر والباحث التراثي علي الكندي المرر، والمطرب قصي المعمري، والفنان الإيقاعي عبدالله عبدالكريم، ملامح حياة هذين الشاعرين، وأعمالهما، وأثرهما في الشعر الشعبي الإماراتي، خصوصاً القصائد التي تناقلها الرواة، ورددها المغنون في المجالس، وتحوّلت إلى جزء من الذاكرة الصوتية للبادية.

وبدأت الأمسية، التي أدارها الإعلامي حامد بن محمدي، بحديث الباحث علي الكندي المرر، الذي تطرق إلى سيرة حياة الشاعرين، وأشعارهما، وطبيعة حياتهما، مشيراً إلى أن محمد، الشقيق الأكبر، وُلد عام 1927 في محاضر صخر في ليوا، حيث عاش حياة البداوة وتنقل من مكان إلى آخر، وتميزت قصائده بالعمق، على الرغم من قلتها، أمّا أخوه عمير فوُلد في بطين عام 1935.