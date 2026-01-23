إنجاب طفلين أو ثلاثة يُطيل عُمر المرأة

كشفت دراسة فنلندية أن عدد الأطفال، والسن وقت الحمل، يؤثران في صحة المرأة وعمرها.

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من مؤسسات عدة ونشرتها الدورية العلمية Nature Communication، نحو 15 ألف امرأة، وأجريت على مدار عقود عدة.

وقامت المشاركات في الدراسة بملء استبيانات عام 1975، بينما قام الباحثون بمتابعة حالتهن الصحية ومرات الإنجاب، وعدد أفراد الأسرة خلال تلك الفترة حتى الآن.

وكشفت النتائج أن النساء، اللاتي أنجبن ما بين طفلين إلى ثلاثة بينما كانت أعمارهن تراوح بين 24 و38 عاماً، كنّ الأطول عمراً والأفضل صحة، أما النساء اللاتي أنجبن أربعة أطفال أو أكثر فكنّ أقل عُمراً، وتعرّضن للشيخوخة البيولوجية بوتيرة أسرع.

وكشفت الدراسة أيضاً أن النساء اللاتي لم ينجبن على الإطلاق، تعرضن أيضاً للشيخوخة بوتيرة أسرع، وأرجع الباحثون السبب في ذلك إلى عوامل صحية أو حياتية لم يتناولها البحث.