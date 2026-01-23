مضيف طيران نصاب يحصل على مئات التذاكر المجانية

قالت السلطات الاتحادية إن مضيف طيران سابقاً متهماً بالنصب وانتحال صفة طيار وموظف في شركة طيران، نجح في خداع ثلاث شركات طيران أميركية للحصول على مئات التذاكر المجانية على مدى أربع سنوات، غير أن الكيفية التي يزعم أنه فعل بها ذلك، وعدم انتباه شركات الطيران إلى الأمر في وقت أبكر، أثارا حيرة خبراء قطاع الطيران.

وألقي القبض على دالاس بوكورنيك (33 عاماً) من تورونتو في بنما، بعد توجيه اتهام له بالاحتيال عبر الاتصالات بمحكمة اتحادية بولاية هاواي، في أكتوبر الماضي، ودفع ببراءته، يوم الثلاثاء الماضي، عقب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وامتنع محاميه العام الاتحادي عن التعليق على القضية.

وبحسب وثائق المحكمة، عمل بوكورنيك مضيف طيران لدى شركة مقرها تورونتو، بين عامَي 2017 و2019، ثم استخدم بطاقات تعريف وظيفية مزورة صادرة عن تلك الشركة للحصول على تذاكر مخصصة للطيارين ومضيفي الطيران على ثلاث شركات طيران أخرى، ولم تتضمن وثائق المحكمة تفسيراً لسبب عدم اكتشاف شركات الطيران - في قطاع يركز بشدة على سلامة الطيران والمطارات - أن تلك البطاقات غير صالحة.

ووصف جون كوكس، وهو طيار متقاعد يدير شركة لسلامة الطيران في سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا، الاتهامات بأنها مفاجئة، نظراً إلى عمليات التدقيق المتبادلة التي تجريها شركات الطيران للتحقق من وضع توظيف أفراد الطاقم الذين يسافرون على متن شركات أخرى.

وقال كوكس: «الشيء الوحيد الذي يخطر ببالي أنه لم يظهر في السجلات أنه لم يعد موظفاً لدى الشركة، وبالتالي عند إجراء عمليات الفحص عند بوابة الصعود، كان يظهر كموظف يحق له ذلك».