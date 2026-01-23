«كلمات».. إصدارات وجلسات نقاشية «على خُطى إفريقيا»

اختتمت «مجموعة كلمات» مشاركتها في الدورة الثانية من «مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي»، الذي نظمته «هيئة الشارقة للكتاب» تحت شعار «على خُطى إفريقيا»، حيث قدمت المجموعة جناحاً واحداً يجمع بين دار«كلمات» ودار «روايات» التابعتين لها، لعرض مجموعة مختارة من الإصدارات التي تضيء على إفريقيا عبر السرد القصصي والتاريخ والخيال والتجربة الإنسانية.

وأسهمت «مجموعة كلمات» في دعم البرنامج الثقافي للمهرجان في دورة هذا العام، من جلسات حوارية ونقاشية جمعت كتّاباً من دولة الإمارات وإفريقيا، لاسيما الأديبة والروائية الزيمبابوية، تسيتسي دانغاريمبغا، الفائزة بجائزة «الشارقة للتقدير الأدبي»، بهدف تعزيز التبادل الثقافي، وترسيخ الروابط الأدبية بين دولة الإمارات ودول القارة الإفريقية، وقال رئيس التحرير ومدير عام «مجموعة كلمات»، أحمد العلي: «مثلت مشاركة مجموعة كلمات في مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي منصة للتبادل الثقافي المتعدد الاتجاهات؛ إذ منحت القرّاء فرصة الاقتراب من إفريقيا كما تكتب عن نفسها، بتعدّد أصواتها، وثراء أعمالها الأدبية، وعمق سردياتها الإنسانية»، وأضاف العلي: «عملنا على بناء المسار القرائي لجميع الفئات العمرية، والتعريف بالثقافة الإفريقية التي تحتفي بالهوية والذاكرة، من خلال جناحنا الذي جمع بين دار (كلمات) و(روايات) التابعتين للمجموعة، والمشاركة في البرنامج الثقافي للمهرجان، بما ينسجم مع التزامنا برؤية إمارة الشارقة ومشروعها الحضاري وجهودها الرامية إلى مد جسور أدبية مستدامة بين العالم العربي وإفريقيا، ودعم حركة النشر والترجمة».