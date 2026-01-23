لوحة مفتوحة على الأفق

بكل أشكالها وصور مواقعها تبدو دبي كلوحة مفتوحة على الأفق، وتبدو عين دبي أيقونة معمارية تجسّد روح الابتكار والرغبة الدائمة في تجاوز المألوف، دورانها الهادئ فوق الواجهة البحرية يمنح المكان إيقاعاً بصرياً متوازناً، بينما تمتد المياه الزرقاء لتؤكد علاقة المدينة الوثيقة بالبحر، باعتباره أحد أهم مقوماتها السياحية والحياتية.. هكذا تتجلى دبي وجهةً عالميةً قادرة على المزج بين الفخامة المعمارية والانفتاح الطبيعي، وتقديم مشاهد بصرية تختصر حكاية مدينة صنعت لنفسها هوية استثنائية على ضفاف الخليج.