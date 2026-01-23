شاكيرا في أولى حفلات «أوفليميتس للموسيقى» بأبوظبي

كشف مهرجان «أوفليميتس للموسيقى»، أول وأكبر مهرجان خارجي بالكامل في دولة الإمارات، إطلاق دورته الجديدة المقررة إقامتها في «الاتحاد بارك»، وسط جزيرة ياس في أبوظبي، يوم الرابع من أبريل المقبل، وتتصدر أيقونة الموسيقى العالمية شاكيرا أولى الحفلات التي تقدّمها دورة هذا العام، وتُمثّل شاكيرا إحدى أكثر الفنانات تأثيراً على مستوى العالم، فقد باعت أكثر من 95 مليون نسخة من أعمالها عالمياً، وحصدت أربع جوائز «غرامي»، و15 جائزة «غرامي اللاتينية»، كما أنها الفنانة اللاتينية الأكثر استماعاً على الإطلاق.