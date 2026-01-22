لص سيء الحظ .. سرق هاتف امرأة فتبيّن أنها "بطلة الركض" في أمريكا ( فيديو )

أحبطت عداءة أمريكية محاولة سرقة هاتفها المحمول في العاصمة البريطانية لندن، بعدما نجحت في مطاردة اللص والإمساك به في غضون دقائق معدودة، مستغلة مهاراتها الرياضية في العدو السريع والمسافات الطويلة.

وسجلت عدسات الكاميرا لحظة قيام شاب بخطف هاتف "إليزابيث لوبيز أغويلار" البالغة من العمر 24 عاماً، أثناء توثيقها مقطعاً مصوراً لمنصة "تيك توك" أمام "عجلة الألفية" الشهيرة في لندن.

وانطلقت إليزابيث، التي تتدرب حالياً للمشاركة في سباقات "الرجل الحديدي" وتمارس رياضة الترايثلون، خلف اللص فور إدراكها للواقعة.

وأوضحت الرياضية الأمريكية في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" أنها اعتقدت في البداية أن الأمر مجرد دعابة من صديقها، لكنها سرعان ما انتقلت إلى "وضعية الجري" لملاحقة الجاني.

وتمكنت بمساعدة صديقها "أبراهام تاهتو" من محاصرة اللص واستعادة الهاتف بعد الإمساك بذراعه، مؤكدة أنها لم تكن لتتوقف حتى تنجح في استرداد ممتلكاتها.

في سياق متصل، كشفت بيانات شرطة المتروبوليتان عن تسجيل 117,211 حالة سرقة هواتف خلال عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2019، وتُشير التقارير إلى أن 1% فقط من هذه القضايا تنتهي بتوجيه اتهامات رسمية أو إدانات قضائية.