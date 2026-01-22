زفاف غريب يستعد لدخول غينيس: العريسان والعروسان توائم .. وعمّا العروسين توأم

في واقعة نادرة أشبه بالقصص الخيالية، تحوّل حفل زفاف بسيط في قرية هادئة بوسط الصين إلى حدث استثنائي أشعل مواقع التواصل، بعد أن اجتمع مصير أربعة توائم في يوم واحد.

وفي التفاصيل تزوّج شقيقان توأم من شقيقتين توأم، في مشهد أذهل الحضور، قبل أن يكتشف الضيوف مفاجأة إضافية زادت من غرابة الحدث، إذ تبيّن أن عمّي العروسين هما أيضاً توأم، ما جعل العائلة بأكملها تبدو وكأنها لوحة نادرة يصعب تكرارها، بحسب "إن دي تي في".

وأكد أحد سكان القرية، الذي تجاوز الستين من عمره، أنه لم يشهد طوال حياته مثل هذا المشهد الفريد، متمنياً للعروسين حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

وبحسب تقارير إعلامية صينية، ينحدر العرسان من مدينة فويانغ في مقاطعة أنهوي وسط البلاد، ويبلغون جميعاً العشرينيات من العمر.

وعلى الرغم من معرفة والدي العائلتين ببعضهما منذ نحو 20 عاماً، فإن العلاقة بينهما لم تكن وثيقة في البداية، إلى أن جرى التعارف بين شقيقتي عائلة "شان" والشقيقين من عائلة "سونغ" عام 2022 عبر وسيط زواج، لتبدأ بعدها رحلة انتهت بزفاف أصبح حديث الصينيين.

وقالت الشقيقة الكبرى إنها لم تكن متحمسة في البداية للدخول في علاقة عاطفية بسبب صغر سنها، إلا أن إصرار الشقيقين غيّر مسار القصة.

وأضافت أن أفراد العائلتين غالباً ما يخلطون بينها وبين شقيقتها التوأم، بل إن والدها نفسه يجد أحياناً صعوبة في التفريق بينهما، في حين يؤكد الزوجان أن الأمر نادراً ما يحدث معهما بعد أن تعرّفا على تفاصيل شخصيات بعضهما.

ويعيش الزوجان حالياً في منزلين منفصلين في منطقتين مختلفتين، بينما تفكر العائلتان في التقدم لتسجيل رقم قياسي في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، باعتبارهما تضمان أربع مجموعات من التوائم المتطابقة، في واقعة وُصفت بأنها من الأندر في تاريخ الصين الحديث.