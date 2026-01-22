ترامب يمازح السيسي: "بتفهم إنجليزي أكثر مِنّا"

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما أمس الأربعاء على هامش منتدى الاقتصاد العالمي دافوس.

وكان ترامب يتحدث إلى الرئيس المصري والحضور، حول سد النهضة الإثيوبي ويؤكد أنه سيسعى إلى حل الأزمة وجمع الزعيمين المصري والإثيوبي للجلوس معا والتوصل إلى حل يضمن استمرار تدفق المياه إلى نهر النيل، ليرد السيسي متحدثا بالإنجليزية: "أُقدِر ذلك"، وكان قد ألقى كلمته قبل ذلك بالعربية وترجم مرافقه حديثه.

وهنا عقب ترامب موجها حديثه للمترجم قائلا: "أعتقد أنه يفهمني، أعتقد أنه يفهم الإنجليزية أكثر منا".

وأشاد ترامب بالرئيس المصري، ووصفه بالقائد العظيم والقوي جدا، مضيفا "لا أعرف الرئيس الإثيوبي كما أعرفك، لكنني سمعت أنه رجل قوي وسأحاول الجمع بينكما".

وقال ترامب، إنه غير سعيد بسد النهضة، وأنه أحد أكبر السدود في العالم ويمنع المياه عن نهر النيل في مصر، وواصل: "عندما أفكر في مصر أفكر في نهر النيل قبل أي شيء آخر".

وأضاف أن السد تحول إلى قضية خطيرة، وأنه سيعمل على إبرام اتفاقية تفيد جميع الأطراف، لأن هناك دولا لم تعد تحصل على كمية المياه التي كانت تحصل عليها لسنوات طويلة تاريخيا.

من جهته، أعرب السيسي عن شكره لترامب لدعمه مصر في قضية سد النهضة والتي وصفها بالقضية "الوجودية"، مشيرا إلى اهتمام ترامب بهذا الأمر منذ ولايته الأولى وحرص على بذل الجهود للوصول إلى اتفاق حول السد.

وكان ترامب قد قال في خطابه إنه "على استعداد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة تقاسم مياه النيل بشكل مسؤول ونهائي"، مؤكدا أنه وفريقه يدركان "أهمية نهر النيل البالغة لمصر وشعبها".