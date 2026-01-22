ترمب: نعم أنا ديكتاتور .. أحياناً يكون الديكتاتور ضرورياً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يعتبر نفسه ديكتاتورا، معتبرا أن هذا النمط من الحكم قد يكون مفيدا في بعض الأحيان، وذلك تعليقا على خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وفي تصريحات نشرتها القناة الرسمية للبيت الأبيض على منصة "يوتيوب"، قال ترمب: "ألقينا خطابا جيدا، وتلقينا إشادات واسعة. لا أصدق ذلك. عادة ما يقولون إن ترمب ديكتاتور سيئ. أنا ديكتاتور. نعم، أحيانا يكون الديكتاتور ضروريا، لكنهم في هذه المرة لم يقولوا ذلك".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن مواقفه تنطلق مما وصفه بـ"المنطق السليم"، مؤكدا أن ما قاله "لا يتعلق بالمحافظين أو الليبراليين أو بأي تصنيف سياسي آخر".

ويأتي هذا التصريح بعد نفي ترمب، خلال أول أيام ولايته الرئاسية، وصف نفسه بالديكتاتور، في تناقض لافت مع تصريحاته الأخيرة.