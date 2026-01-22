لهذه الأسباب الخطيرة .. إحذروا من شرب القهوة على معدة فارغة

تُعد القهوة من أكثر المشروبات استهلاكاً حول العالم، ويرتبط تناولها باليقظة الذهنية وتحسين الأداء البدني وتعزيز وظائف الدماغ. غير أن شرب القهوة على معدة فارغة قد لا يكون خياراً مناسباً للجميع، إذ تشير تقارير طبية حديثة إلى أن هذه العادة قد تؤدي إلى مجموعة من الأعراض المزعجة، بل والخطيرة أحياناً، لدى بعض الأشخاص.

وبحسب تقرير نشره موقع Verywell Health الصحي، فإن شرب القهوة دون تناول الطعام قد يؤثر في الجهاز الهضمي، والهرمونات، ومستويات القلق لدى بعض الأفراد.

ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها التقرير:

زيادة حموضة المعدة

القهوة بطبيعتها مشروب حمضي، وعند تناولها على معدة فارغة قد تحفز المعدة على إفراز كميات أكبر من الحمض. وهذا الأمر قد يؤدي إلى تهيّج بطانة المعدة وحدوث حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون مسبقاً من الارتجاع المعدي المريئي أو القولون العصبي. كما أن الكافيين يرخّي العضلة العاصرة السفلية للمريء، ما يسهل صعود الحمض إلى المريء. وينصح الخبراء بتناول وجبة خفيفة أو حتى قطعة صغيرة من الطعام قبل شرب القهوة، للحد من هذه الأعراض، مع الإشارة إلى أن القهوة الداكنة التحميص قد تكون أقل تسبّباً بالحموضة مقارنة بالقهوة الفاتحة.

امتصاص أسرع للكافيين

عند شرب القهوة على معدة فارغة، يمتص الجسم الكافيين بسرعة أكبر، ما قد يؤدي إلى الشعور بالتوتر، والعصبية، وتسارع ضربات القلب. وتشير الدراسات إلى أن الإفراط في الكافيين قد يسبب الصداع وارتفاع ضغط الدم، وقد يرتبط بزيادة أعراض القلق، خصوصاً لدى من يستهلكون كميات كبيرة من القهوة يومياً. ويوصي الأطباء بعدم تجاوز 400 ملغ من الكافيين يومياً، أي ما يعادل أربعة إلى خمسة أكواب من القهوة، مع تجنب شربها صباحاً على معدة خاوية أو قرب وقت النوم.

اضطرابات هضمية

يعاني بعض الأشخاص من أعراض هضمية بعد شرب القهوة على معدة فارغة، مثل الانتفاخ، والتقلصات، والغثيان، أو الإسهال. كما أن القهوة تحفز حركة الأمعاء، ما قد يسبب رغبة مفاجئة في التبرز، خاصة لدى المصابين بالقولون العصبي.

تأثيرات هرمونية

يؤدي الكافيين إلى تحفيز إفراز هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر. وارتفاع مستوياته قد يرتبط بالقلق، واضطرابات النوم، وتهيج المزاج. ورغم أن الزيادة الناتجة عن شرب القهوة تُعد مؤقتة وغير خطيرة في العادة، فإن تكرارها يومياً على معدة فارغة قد يفاقم الأعراض لدى بعض الأشخاص.