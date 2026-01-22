6 نصائح يومية لإبطاء الشيخوخة

في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، كشف رودولف تانزي أستاذ علم الأعصاب في جامعة هارفارد عن 6 عادات يومية لـ"إبطاء الشيخوخة".

ويعد تانزي (67 عاما) مهندس ما يعرف باسم "خطة شيلد"، التي تهدف إلى حماية صحة الدماغ.

وقال تانزي، وهو أيضا المدير المشارك لمركز هنري أليسسون ماكانس لصحة الدماغ في مستشفى ماساتشوستس: "أنا أعمل أكثر وأستمتع أكثر وأشعر بحماس أكبر من أي وقت مضى في حياتي".

1. النوم

قال تانزي: "عندما تنام فإنك لا ترسخ الذكريات فقط، بل تصرف أيضا السموم من دماغك. أنت فعليا تنظف سموم الأميلويد، وهي المادة اللزجة المرتبطة بمرض ألزهايمر. في كل مرة تدخل فيها في نوم عميق يكون ذلك بمثابة دورة تنظيف للدماغ".

وفي حال النوم أقل من 7 ساعات، يوصي تانزي بأخذ قيلولة قصيرة وسط النهار،

2. إدارة التوتر

أوضح الخبير أن "التوتر يحفز إفراز الكورتيزول"، وهي مادة كيميائية "سامة للدماغ".

وحذر من أن "متطلبات الحياة الحديثة، مثل مواكبة وسائل التواصل الاجتماعي والرد على الرسائل، ترفع التوتر إلى مستويات غير مسبوقة".

وشرح: "كثير من الناس متوترون بسبب الحوار المستمر. غالبا ما تدور الكلمات في رؤوسنا. إحدى الحيل هي أن تجلس وتغمض عينيك وتحاول بلطف منع الكلمات والجمل من دخول دماغك. فكر فقط بالصور. حرصت في حياتي على إيقاف الحوار الداخلي قدر الإمكان. كل ساعة أو ساعتين أغمض عينيك، وأي شيء يخطر في بالك مقبول ما دمت لا تسمع كلمات".

وأشار إلى أن "التركيز على ما حدث في الماضي أو يقلق بشأن المستقبل، قد يكون ضارا".

3. التفاعل مع الأصدقاء

أشار تانزي إلى أن "الحفاظ على حياة اجتماعية نشيطة يحفز الدماغ"، وذكر أنه يتواصل مع مجموعة من أصدقائه القدامى عبر رسائل نصية، لكن من دون إفراط.

4. التمارين الرياضية

نصح تانزي بممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، لتعزيز تدفق الدم إلى الدماغ ودعم نمو الروابط العصبية الجديدة، مما يساهم في الوقاية من مرض ألزهايمر.

5. تعلم أشياء جديدة

قال: "تعلم أشياء جديدة ينشئ وصلات جديدة تسمى المشابك العصبية. هناك عشرات التريليونات منها، وهي تشكل شبكة عصبية تخزن كل ذكرياتك. ما يؤدي إلى ضعف الإدراك أو الخرف هو تدهور هذه المشابك، وما تفعله هنا هو بناء احتياطيك التشابكي".

وينصح تانزي بتعلم العزف على الآلات الموسيقية، ومشاهدة الوثائقيات، وقراءة الكتب، والاستماع إلى البرامج الحوارية، وخوض مغامرات جديدة.

6. النظام الغذائي

قال تانزي: "الأهم أن تتبع نظاما غذائيا يسعد بكتيريا الميكروبيوم لديك. عندما تكون متوازنة بالنسب الصحيحة تعمل على تهدئة الأعصاب. كنا نقول إن ما هو مفيد للقلب مفيد للدماغ، واتضح أن هذا صحيح".

ويتبع تانزي النظام الغذائي المتوسطي، الغني بالفواكه والخضراوات وزيت الزيتون.