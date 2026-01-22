الشرطة تبحث عن شاب أشعل النار في تمثال كريستيانو رونالدو

تلاحق الشرطة البرتغالية شاباً أشعل النار في تمثال كريستيانو رونالدو بجزيرة ماديرا مسقط رأس لاعب الكرة الشهير، بعد أن نشر لقطات لتصرفاته الغريبة على الإنترنت.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاب الذي يبدو أنه غير متزن صور نفسه وهو يصب سائلاً قابلاً للاشتعال فوق التمثال البرونزي للمهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، امس: بدأ الشاب يؤدي رقصة مجنونة على أنغام موسيقى الراب التي كانت تصدح على مكبر صوت أحضره معه أثناء اشتعال التمثال.

ونشر الشاب الفيديو الغريب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ووصف نفسه بأنه شخص "فريستايل ورجل محلي".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان التمثال، الذي نقل من مكان آخر في الجزيرة بمارس 2016 بعد تخريبه من قبل مشجعي ليونيل ميسي، قد تعرض لأي ضرر دائم.

وأفادت "ديلي ميل" أنه على الرغم من أن النيران انتشرت في التمثال بأكمله، إلا أنها خمدت بسرعة.

وعبر النقاد بمن فيهم معجبو رونالدو عن غضبهم الليلة الماضية، وقالت الشرطة إنها حددت بالفعل الشخص الذي أشعل الحريق لكنها لم تعثر عليه بعد.